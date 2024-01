Schalke glückt die Generalprobe: Souveräner Sieg gegen Eupen

Gelsenkirchen In der Arena siegt Schalke 3:1 gegen KAS Eupen. Offensiv spielte S04 über weite Strecken gut, defensiv machte die Geraerts-Elf noch viele Fehler.

Im dritten Testspiel der Winter-Vorbereitung darf sich Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 endlich über den ersten Sieg freuen. Eine Woche vor dem Rückrundenstart gegen den Hamburger SV (20. Januar, 20.30 Uhr/Sky und Sport1) besiegte die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts den belgischen Erstligisten KAS Eupen mit 3:1 (2:0). Simon Terodde (5./62.) und Blendi Idrizi (18.) trafen für die Gelsenkirchener.

Vor 14.964 Zuschauern in der Veltins Arena war von Beginn an zu sehen, dass Geraerts die Partie durchaus ernst nahm. Er setzte wie schon im Test gegen Wolfsburg (2:3) auf seine vermeintliche Stammelf und gab ihr die Möglichkeit, sich weiter einzuspielen. Einzig Paul Seguin fiel mit einer Erkältung aus und wurde durch Ron Schallenberg ersetzt, gegen den HSV dürfte Seguin aber wieder dabei sein.

Schalke muss sich bis zum HSV-Spiel noch steigern

Auffällig war im Test gegen den Vorletzten der belgischen Liga, dass Schalke in der Offensive starke Kombinationen zeigte. Über Tobias Mohr, Blendi Idrizi, Kenan Karaman sowie die beiden Stürmer Keke Topp und Simon Terodde ging es immer wieder schnell – beide Tore vor der Pause fielen nach guten Kombinationen. Beim 1:0 legte Karaman auf Terodde quer, beim 2:0 bediente Terodde Idrizi. Das 3:0 erzielte Terodde per Foulelfmeter. Linksverteidiger Thomas Ouwejan wurde in der Entstehung von Aleksandr Filin von den Beinen geholt.

Schalke-Profi Tobias Mohr im Zweikampf mit Isaac Nuhu von KAS Eupen. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Insgesamt war der Sieg für die Schalker verdient, doch defensiv muss sich die Geraerts-Elf bis zum HSV-Spiel noch steigern. Die beiden Außenverteidiger Cedric Brunner und Thomas Ouwejan spielten nicht souverän – ein besserer Gegner als die von Ex-Bremer Florian Kohfeldt trainierten Eupener hätten diese Schwächen womöglich ausgenutzt. Die Belgier nutzten die Schalker Patzer nur einmal – nach Fehlpass von Brunner traf Ex-Augsburger Alfred Finnbogason zum 1:3 (69.).

Allzu sicher dürfen sich die Schalker vor dem HSV-Spiel also noch nicht sein. Weiter geht es für S04 an diesem Sonntag mit einem Hallenturnier in Gummersbach, wo aber voraussichtlich nicht viele Profi-Spieler zum Einsatz kommen werden.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04