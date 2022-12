Schalke: „Größter Teil der Herausforderung noch vor uns“

Gelsekirchen. Der Vorstand von Schalke 04 zieht Jahresbilanz: Trainer Thomas Reis setze beim Bundesliga-Schlusslicht Energie frei. Ein Appell geht an die Fans.

Als die Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 für Christa Rühl-Hamers wenige Tage vor Weihnachten unter Dach und Fach war, hatte die 46-Jährige bereits ihr persönliches Weihnachtsgeschenk. Rühl-Hamers, seit 2020 im Vorstand der Königsblauen, wird auch noch weiter in der Schalke-Führungsspitze für Finanzen, Personal und Recht verantwortlich sein. Hinter ihr sowie Peter Knäbel (Sport) und dem Vorsitzenden Bernd Schröder (beide 56/Strategie, Kommunikation, Marketing und Vertrieb) liegt nun das erste gemeinsame Jahr an Vorstandsarbeit. Beim Ausblick auf das neue Jahr kommt das Trio zu der Erkenntnis: „Der größte Teil der Herausforderung liegt noch vor uns.“

Schalke 04 steckt im Tabellenkeller - hat aber einen Plan

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bei dem Fußball-Bundesligisten gehe der Verein „mit einer Mischung aus Respekt und Optimismus“ an, wie Rühl-Hamers bei der Verkündigung ihrer Vertragsverlängerung erklärte. Die bevorstehende Herausforderung bestehe vor allem darin, dass Schalke 04 die Klasse in der Bundesliga hält. „Wir stehen auf dem letzten Tabellenplatz“, heißt es in der Erklärung der drei Vorstände, „aber nicht ohne Hoffnung und vor allem nicht ohne einen Plan.“

Nachdem der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga dank der Zweitliga-Meisterschaft im zurückliegenden Sommer „den gesamten Verein ist Ekstase versetzt hat“, wachsen die Bäume sportlich derzeit nicht in den Himmel. Große Hoffnungen setzt der Schalke-Vorstand in den neuen Trainer: „Mit Thomas Reis ist neue Energie freigesetzt worden, auch und gerade in der Kabine. Die finalen Spiele des Jahres waren besser, sie zeigten klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind – auch deshalb blicken wir hoffnungsvoll auf die kommenden Monate.“

Dank an die Fans von Schalke 04

Christina Rühl-Hamers, Peter Knäbel und Bernd Schröder richteten zudem einen Appell an die Schalke-Anhänger: „Wir werden die Tage nutzen, um uns zu sammeln, um Kraft zu tanken und das Jahr Revue passieren zu lassen. Wir wünschen Euch, dass Ihr dasselbe tun könnt. Denn wir brauchen Euch – jeden einzelnen. Nicht nur im Stadion, wie ihr hinter dem Team steht, sie pusht, anfeuert und voranbringt. Sondern auch in unserem Verein – wie zuletzt bei unserem ersten Mitgliederkongress.“

