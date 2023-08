Schalke: Gute Nachrichten von Ouwejan, Duo fehlt im Training

Schalke zieht in Braunschweig in die zweite DFB-Pokalrunde ein: Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack diskutieren mit Matthias Heselmann bei 19:04 - Der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Schalke 04 kann am kommenden Sonntag wahrscheinlich wieder auf Thomas Ouwejan zurückgreifen. Zwei Spieler fehlten dagegen am Montag im Training.

Als der FC Schalke 04 am vergangenen Freitag bei Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig die erste Runde im DFB-Pokal 3:1 gewann, musste Thomas Ouwejan zuschauen. Der Linksverteidiger, der stark in die Saison gestartet war, fiel aufgrund von Problemen an der Wade aus, die Königsblauen konnten den Ausfall aber immerhin kompensieren und erreichten die zweite Runde des Pokals. Auf eine Reise nach Braunschweig in diesem Jahr wird Ouwejan derweil aber wohl doch nicht verzichten müssen, denn der Niederländer ist vor dem Meisterschafts-Spiel bei der Eintracht, das am Sonntag (13.30 Uhr) ansteht, wieder ins Training von Trainer Thomas Reis zurückgekehrt. "Er macht alles wieder mit, bei ihm sieht es gut aus", sagte Schalkes Teammanager Gerald Asamoah am Montag am Rande der Trainingseinheit. Für das Spiel in Braunschweig sei er so auf jeden Fall wieder eine Option.

Dagegen fehlten im Training zwei andere Spieler, die am Freitag noch in der Schalker Startelf standen: Cedric Brunner und Lino Tempelmann. Während es sich bei Tempelmann, der gegen Ende des Spiels Gelb-Rot gesehen hatte, um Belastungssteuerung handelte, hat Brunner einen Schlag abbekommen. Sein Einsatz am Sonntag wackelt dem Vernehmen nach. Der Schweizer Rechtsverteidiger ist bei Reis normalerweise unumstritten gesetzt. Blendi Idrizi absolvierte am Berger Feld Laufrunden, nachdem er sich im Abschlusstraining vor dem Pokal verletzt hatte und nicht im Kader stand.

Mit einem weiteren Sieg in Braunschweig könnte Schalke den Saisonstart bei dann sechs Punkten aus drei Partien wohl doch als recht gelungen bezeichnen. Die Eintracht steht dagegen bereits leicht unter Druck: Die Mannschaft des neuen Trainer verlor die ersten beiden Partien und ist mit null Punkten gegenwärtig 16. Hinzu kam natürlich das Pokal-Aus gegen die Königsblauen.

