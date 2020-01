Schalke hält Oczipka: Schneider kopiert "Modell Burgstaller"

Angedeutet hatte sich die Vertragsverlängerung zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dass Bastian Oczipka aber über die Saison hinaus beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 bleibt, ist weniger überraschend. Dafür aber die Dauer des neuen Vertrages: Der 31-jährige Linksverteidiger unterschrieb auf Schalke einen Dreijahresvertrag bis Juni 2023. Auf den ersten Blick eine unnötig lange Laufzeit.

Warum also verlängert Sportvorstand Jochen Schneider? Er hat das "Modell Guido Burgstaller" kopiert. Auch der Stürmer unterschrieb einen langfristigen Vertrag, vor etwa einem Jahr war das. Burgstaller ist schon 30, der Vertrag läuft bis 2022. Die Intention ist gleich: Ein erfahrener, selten verletzter Spieler mit Erstliga-Niveau bleibt im Kader, durch die lange Vertragslaufzeit wird das Grundgehalt in einem überschaubaren Rahmen liegen - und wenn die Leistung langfristig nicht mehr auf Top-Niveau ist, setzt sich der dann erfahrene Spieler auch mal klaglos auf die Bank oder sogar die Tribüne. Bei Sascha Riether klappte das auch perfekt. Der war am Ende Stand-by-Profi, erfüllte aber seinen Job als Ratgeber und Alterspräsident so gut, dass er nun als Teammanager auf Schalke weiterarbeitet.

Ist Oczipkas neuer Vertrag nun der nächste Clou von Schneider?

Schalke: Miranda steht noch unter Vertrag

Ein paar Fragezeichen bleiben. Ja, in der kommenden Saison sind die Plätze auf der linken Abwehrseite solide besetzt - auf dieser traditionellen "Problemposition" vieler Profiklubs ist das wichtig. Der andere Spieler für die Position ist Juan Miranda. Der Leihvertrag des talentierten Spaniers gilt bis 2021. Doch ob sich der FC Barcelona damit zufrieden gibt, dass Miranda eine weitere Saison auf der Bank droht?

Was ist mit Robin Gosens? Der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo betont in nahezu jedem Interview, dass er Schalke-Fan sei und sich vorstellen könnte, das königsblaue Trikot zu tragen. Warum sollte sich Schalke nun ernsthaft um Gosens bemühen, wenn beide Plätze schon vergeben sind?

Was ist, wenn sich Schalke für den Europapokal qualifiziert? Oczipka und Miranda müssen noch nachweisen, dass sie auch internationalen Ansprüchen genügen.

Und was sagt eigentlich Trainer David Wagner? Der betonte, er freue sich, dass Oczipka "Teil der Gruppe" bleibt. "Gruppe" - das ist ein Lieblingswort des Trainers. Denn er hat im Gegensatz zu vielen Vorgängern begriffen, was neben der sportlichen Qualität nicht unterschätzt werden darf: die Stimmung in der Kabine, der Teamgeist. Und dafür ist Oczipka genauso wie Burgstaller besonders wichtig - ob er nun spielt oder nicht.