FC Schalke 04 Schalke hält vorerst an Trainer Frank Kramer fest

Gelsenkirchen. Trotz der 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim bleibt Frank Kramer vorerst Schalke-Trainer. Im Pokalduell am Dienstag wird er auf der Bank sitzen.

Die Nacht war lang für die sportliche Führung des FC Schalke 04. Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder begannen nicht erst am Samstagmorgen, sondern schon wenige Stunden nach der 0:3-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim mit der von Schröder kurz nach der Partie angekündigten Analyse. Das Resultat ihrer intensiven Diskussionen ist nach Informationen dieser Redaktion ein Durchhalteversuch: Frank Kramer bleibt vorerst Trainer des Bundesliga-Aufsteigers. Der vor Saisonbeginn verpflichtete 50-Jährige wird auch am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim Pokalspiel erneut gegen die TSG Hoffenheim, diesmal allerdings in Sinsheim, auf der Bank sitzen.