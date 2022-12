Schalke: Henning Matriciani wieder fit – Duo macht Fortschritte

Gelsenkirchen. Weiter fehlen einige Schalke-Profis wegen eines Erklärungsvirus. Aber: Es gibt auch gute Nachrichten vom Trainingsplatz.

Als die Profis des FC Schalke 04 am Mittwochvormittag am Berger Feld trainierten, waren auch die beiden Verteidiger Sepp van den Berg (21) und Thomas Ouwejan (26) wieder mit auf dem Rasen. Nach ihren Verletzungen trainierten sie zwar noch nicht mit ihren Teamkollegen, doch mit Ball am Fuß drehten sie zumindest einige Laufrunden um den Trainingsplatz.

Auch wenn die beiden Niederländer von voller Belastung noch ein ganzes Stück entfernt sind, ist offensichtlich, dass beide einen weiteren Schritt in Richtung Comeback gemacht haben. Innenverteidiger Sepp van den Berg hat sich Anfang Oktober eine komplizierte Bänderverletzung am Knöchel zugezogen und musste operiert werden. Linksverteidiger Ouwejan fehlt seit Ende Oktober wegen eines Innenbandanrisses.

Schalke testet am Donnerstag beim VfL Osnabrück

Gute Nachrichten gibt es auch von Henning Matriciani. Nach überstandener Erkältung konnte der 22 Jahre alte Innenverteidiger wieder normal mit der Mannschaft trainieren. Für das anstehende Testspiel bei Drittligist VfL Osnabrück an diesem Donnerstag (19 Uhr) dürfte Matriciani wieder eine Option sein.

Einige seiner Teamkollegen haben allerdings weiter mit einem Erkältungsvirus zu kämpfen. Wie bereits zu Wochenbeginn mussten auch am Mittwoch Justin Heekeren (22), Jordan Larsson (25), Julius Schell (22) und Tobias Mohr (27) pausieren. Erwischt hat es zusätzlich auch Kenan Karaman (28), der nur individuell trainieren konnte.

Weiterhin nicht im Training sind zudem Rodrigo Zalazar (23, Mittelfußbruch), Leo Greiml (21, Meniskusverletzung) und Alex Kral (24, Rückenprobleme).

