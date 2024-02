Schalke-Hoffnungsträger Ouédraogo: Comeback in drei Wochen?

Schalke 04 präsentiert sich in Kiel blutleer und kopflos und verliert verdient 1:0. Aber auch neben dem Platz bleibt es mächtig unruhig auf Schalke und Marc Wilmots legt keinen guten Start hin. Alles zum Spiel und der Situation bei den Königsblauen in 19:04 - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Assan Ouédraogo absolvierte am Dienstag Teile des Mannschaftstrainings. Das ist für Schalkes Top-Talent der erste Schritt zum Comeback.

Genug gesehen haben die Fans des FC Schalke 04 immer noch nicht von ihrer Profimannschaft, da kann sie noch so schlecht spielen wie zum Beispiel bei Holstein Kiel am Sonntag (0:1). Zur ersten Trainingseinheit nach der nächsten schlechten Leistung kamen rund 200 große und kleine Anhänger der Königsblauen, verfolgten die rund 70-minütige Einheit, sammelten Autogramme. Und das von auch von einem, der nach drei Monaten Verletzungspause zum ersten Mal wieder mittrainierte: Assan Ouédraogo.

Schalke mit nur zwei Toren in vier Spielen 2024

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich während der U17-Weltmeisterschaft im November einen Riss der vorderen Syndesmose im rechten Fuß zugezogen. Er reiste zwar mit ins Trainingslager nach Portugal Anfang Januar, kam aber über Einheiten im Gymnastikraum nicht hinaus. Die Nachricht nun macht den Fans in finsteren Zeiten Mut. „Assan wird in dieser Woche Teile mitmachen und die Belastung peu á peu steigern. Die Hoffnung ist, dass er in der kommenden Woche ganz zurückkehren kann“, sagte Gerald Asamoah, der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Das heißt aber nicht, dass Ouédraogo schon in zwei Wochen, wenn es zum 1. FC Magdeburg geht (24. Februar), wieder im Kader steht. Wahrscheinlicher ist ein Comeback im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (1. März) - wenn sein Körper die Trainingsbelastung aushält.

Wieder dabei: Schalkes Top-Talent Assan Ouédraogo Foto: IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto / imago/Team 2

Gerade dem aktuell lahmenden Offensivspiel könnte Ouédraogo eine frische, unbekümmerte Note bringen. In den vier Rückrundenspielen erzielten die Schalker nur zwei Tore, blieben in Kiel und auch zum Start ins Jahr gegen den Hamburger SV (0:2) torlos. Gegen den HSV schossen die Schalker immerhin noch 30-mal aufs Tor, in den drei folgenden Spielen insgesamt lediglich 23-mal. In Kiel sagte Kapitän Simon Terodde selbstkritisch: „Auch beim Stand von 0:1 haben wir keine Druckphase entwickeln können.“

Schalke: Alles zum 0:1 bei Holstein Kiel

Ouédraogo aber könnte Schalke mit guten Leistungen zum Klassenerhalt verhelfen - und sich dann verabschieden. Dass er auch in der kommenden Saison das S04-Trikot trägt, gilt als ausgeschlossen. Viele renommierte Vereine aus In- und Ausland buhlen um die Dienste des 1,91 Meter großen Talents. Ouédraogo selbst geht mit dem Druck gelassen um. Als jüngster Spieler im Kader trägt er stets den Sack mit den Trainingsbällen zum Rasenplatz. Davon konnten sich auch die 200 Fans überzeugen.

