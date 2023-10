Schalke holt neuen Co-Trainer von Europa-League-Klub

Gelsenkirchen. Ein weiterer Belgier komplettiert den Trainerstab von Schalke 04. Bis zuletzt arbeitete er noch bei einem Europa-League-Klub.

Noch am Montag liefen auf Schalke die Verhandlungen mit einem neuen Co-Trainer für Chefcoach Karel Geraerts. „Der Co-Trainer ist aktuell noch unter Vertrag, wir arbeiten daran, ihn aus dem Vertrag zu bekommen“, sagte Sportdirektor André Hechelmann während der Vorstellung von Geraerts. Einen Tag später meldete Schalke 04 dann Vollzug: Tim Smolders wird dem neuen Chefcoach künftig zur Seite stehen. Er komplettiert das Trainerteam, dem weiterhin auch Mike Büskens, Matthias Kreutzer und Torwart-Trainer Simon Henzler angehören.

Der 43 Jahre alte Belgier wechselt von Royale Union Saint-Giloise, dem Tabellenführer der belgischen Liga, zu den Königsblauen, wo Smolders in der Vorsaison bereits mit Geraerts zusammengearbeitet hat. Anders als Geraerts verließ er den belgischen Spitzenklub im Sommer jedoch nicht, sondern arbeitete bis zuletzt noch unter Alexander Belssin für Saint-Gilloise und sammelte Erfahrungen in der Europa League. Zuvor arbeitete Smolders bereits als Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Brügge und als Co-Trainer des FC Brügge sowie der belgischen U19-Nationalmannschaft.

Schalkes Co-Trainer Tim Smolders war selbst Profi in Belgien und den Niederlanden

Schalkes Cheftrainer Karel Geraerts mit dem neuen Co-Trainer Tim Smolders. Foto: FC Schalke 04

„Wir freuen uns, dass Tim nun Teil des Trainerteams sein wird. Dass er und Karel eingespielt sind, ist ein großer Vorteil. Darüber hinaus verfügt Tim als ehemaliger Profi und Jugendkoordinator in Brügge über einen wertvollen Erfahrungsschatz, der sehr gut zu Schalke passt“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. Cheftrainer Karel Geraerts ergänzte: „Tim bringt sehr viele Qualitäten mit. Er hat einen großen Fußballsachverstand und ist zugleich ein sehr offener Mensch, der mit seiner Mentalität perfekt zum Team und Verein passt.“

Bevor Tim Smolders als Trainer arbeitete, war er selbst Profi in Belgien und den Niederlanden. Für den FC Brügge, KAA Gent, RSC Charleroi und Cercle Brügge spielte der ehemalige zentrale Mittelfeldspieler 285-mal in der belgischen ersten Liga. Für den RBC Roosendaal lief er zudem 60-mal in der niederländischen Eredivisie auf.

