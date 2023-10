Schalke holt Tillmann von Trivago: Axel Hefer macht sich noch angreifbarer

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 kassiert in der 2. Bundesliga die nächste Pleite. Zwei wichtige Personalien stehen vor dem Abschluss. Ein Kommentar.

Gefühlt ist so eine Länderspielpause ja wie ein Aus-Schalter für den Fußball-Alltag in der 1. und 2. Bundesliga. Wenn der Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Montag mit seinen auserwählten Nationalspielern auf die erste Dienstreise in die USA aufbricht, nimmt die Aufmerksamkeit für die daheimgebliebenen Profikollegen ab.