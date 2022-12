Schalke-Idol Mike Büskens: "Ich habe damit null Probleme"

Wien. Turbulent war das Jahr 2022 für Schalke 04 allgemein und für Mike Büskens persönlich. Im Exklusiv-Interview blickt der Aufstiegstrainer zurück.

Ein Hotel am Stadtrand von Wien: Die Profis des FC Schalke 04 bereiten sich in malerischer Ruhe auf ein Testspiel bei Rapid Wien vor, gehen nach dem Mittagessen auf ihre Zimmer. Mike Büskens (54), Co-Trainer, kommt zu einer Sofagarnitur, der Blick geht in den Wienerwald, er setzt sich. Ein Gespräch über das Schalke-Jahr 2022 beginnt.

Dezember – das ist die Zeit der Jahresrückblicke. Wenn es um Schalke geht, sind Sie der „Mann des Jahres“. Können Sie damit etwas anfangen?