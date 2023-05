Schalke-Ikone Norbert Nigbur wird 75: "Die Fans standen immer hinter mir"

Gelsenkirchen. Schalke-Fans wählten ihn zum Jahrhundert-Torwart. An diesem Montag wird Norbert Nigbur 75. Im Interview verrät er, was Glück für ihn bedeutet.

Als sich Norbert Nigbur am Handy meldet, läuft bei ihm im Hintergrund noch Musik. Der Jahrhundert-Torwart des FC Schalke 04 unterbindet sie auf die moderne Art, per Befehl an die computergesteuerte Sprachassistentin: „Alexa, aus!“ Dann fragt er: „Können Sie mich gut hören?“ Nigbur ist jetzt gut zu verstehen.

Er sitzt, wie er sagt, in seinem Büro, das er sich in seiner Wohnung eingerichtet hat. „Ich kann mit Musik einfach besser arbeiten, bin nicht der große Büro-Hengst. Alles, was notwendig ist, mache ich. Ansonsten drücke ich mich davor“, verrät er und lacht. Der Gelsenkirchener nimmt sich für dieses Interview viel Zeit, es gibt ja auch einen speziellen Anlass: Norbert Nigbur, der 1972 mit den Königsblauen den DFB-Pokal gewann und Vize-Meister wurde, wird am kommenden Montag 75 Jahre alt.