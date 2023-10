Schalke im Pokal: FC St. Pauli droht S04-Fans mit Rauswurf

Nach dem 3:2-Sieg gegen Hannover 96 war die Erleichterung auf Schalke groß. Aber das heißt noch nicht, dass bei S04 schon wieder alles gut ist. Was noch fehlt, wie es jetzt weitergeht: Darüber diskutieren die Schalke-Experten Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen.

Fünf Wochen ist es her, da verlor der FC Schalke 04 das Zweitligaspiel beim FC St. Pauli mit 1:3 - und aus vielen Gründen war es ein denkwürdiges. Es war das letzte von Thomas Reis als S04-Trainer, es war das Spiel, nach dem Abwehrchef Timo Baumgartl zu einer bemerkenswerten Kritik ausholte, und es war ein Spiel mit wüsten Prügeleien nach dem Schlusspfiff. Dazu soll es nicht erneut kommen, wenn Schalke am Dienstag im DFB-Pokal am Millerntor antritt (18 Uhr/Sky) - und St. Pauli hat deshalb die Regeln für die königsblauen Fans verschärft.

Nach dem Zweitligaspiel in St. Pauli stürmte die Polizei in den Schalke-Block. Foto: firo

Der Reihe nach: Unmittelbar nach dem Abpfiff des Zweitliga-Spiels kam es zu einer Schlägerei auf den Rängen, Ordner griffen ein, dann stürmten Polizisten den Block. Schalke-Anhänger waren über den Zaun zwischen den Blöcken gekletterten und versuchten, in den Bereich der Hamburger Fans zu gelangen. Es flogen Gegenstände. Fünf Ordner verletzten sich. Außerhalb des Stadions gab es weitere Auseinandersetzungen und Flaschenwürfe auf Polizisten. Dabei wurden Ticketscanner zerstört. Die Polizei leitete einige Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein.

Die Ultras Gelsenkirchen hatten die Ereignisse in ihrem Fanklub-Magazin "Blauer Brief" mit dem Satz "War wohl alles irgendwie unnötig" zusammengefasst. Es sei ein "gebrauchter Tag" gewesen. Die Stimmung sei aufgrund der Schalker Enttäuschung aufgeheizt gewesen. Auf der Straße hätten die herbeieilenden Polizisten Pfefferspray eingesetzt.

Aufgrund der Vorfälle nach dem Spiel droht St. Pauli Schalker Fans nun in bestimmten Fällen mit Rauswurf. Wie die königsblaue "Abteilung Fanbelange" mitteilte, habe St. Pauli mitgeteilt, dass "nach den Vorkommnissen beim Ligaspiel keine Gästefans mehr in den Heimbereichen geduldet werden." Und weiter: "Alle Schalker, die sich in anderen Bereichen außerhalb des Gästeblocks aufhalten, werden laut FC St. Pauli des Stadions verwiesen."

Das Millerntor-Stadion ist ausverkauft. Von einer Anreise ohne Ticket rät St. Pauli ab.

