Schalke in Nürnberg: Was den Fans geboten wird – buntes Programm

Gelsenkirchen. In Nürnberg gibt es etliche Angebote für Schalke-Fans. Schon Freitagabend geht es los. Auch Legenden des FCN sind dabei.

Spiele zwischen dem 1. FC Nürnberg und Schalke 04 sind nie normal – denn seit Jahrzehnten verbindet beide Klubs eine enge Fan-Freundschaft. Längst ist es Tradition, dass rund um die Spiele zwischen den beiden „Freunden“ ein buntes Rahmenprogramm geboten wird. So wird es auch an diesem Wochenende sein, wenn die Schalker am Samstag (13 Uhr/Sky) in der 2. Bundesliga auf die Franken treffen.

„Erstmals haben die Mitglieder-Abteilungen beider Vereine verschiedene Angebote organisiert, bei denen sich die Fans der Clubs treffen und die fränkische Metropole erkunden können“, teilen die Schalker auf ihrer Website mit. Da viele Schalke-Fans schon am Freitag nach Franken reisen werden, werden schon am Freitagabend die ersten Aktivitäten angeboten. In der Nürnberger Altstadt findet zum einen eine Felsengänge-Tour durch unterirdische Gänge unterhalb der Burg statt (Kosten: sieben Euro pro Person), zum anderen eine einstündige Free-Walking-Tour durch die Altstadt. Die Tour endet mit einem Rotbier-Tasting.

Schalke gegen Nürnberg: Samstag geht es schon früh los

"In fester Freundschaft": Fans des 1. FC Nürnberg und von Schalke 04 sind freundschaftlich verbunden. Foto: firo

Anlaufstelle am Freitagabend ist zudem das ClubHaus des 1. FC Nürnberg, wo ein gemeinsamer Austausch zwischen FCN- und Schalke-Fans stattfindet. „Dort werden in lockerer Runde gemeinsamen Aktionen beider Vereine, die Fanfreundschaft und Planungen für Aktivitäten beim Rückspiel besprochen“, heißt es.

Da das Zweitligaspiel am Samstag bereits um 13 Uhr angepfiffen wird, geht es am Samstag schon früh los. Bereits um 9.30 Uhr bieten die Nürnberger eine Stadion-Tour an (Kosten: zehn Euro pro Person). Unweit des Stadions besteht zudem die Möglichkeit, das Club-Museum zu besuchen (Eintritt frei). Auch eine Führung über das einstige Reichsparteigelände wird ab 10 Uhr angeboten (kostenlos). Neben der Geschichte des Geländes zwischen 1933 und 1938 werden an einzelnen Stationen auch die Rolle der Stadt Nürnberg für die NSDAP und die Nutzung des Geländes durch den sozialistischen Arbeitersport in den 1920er Jahren beleuchtet.

Schalke- und Nürnberg-Fans können ihr Fußballwissen testen

Ein weiterer Programmpunkt ist ein spezielles Club-Quiz in einer Straßenbahn um 10 Uhr (kostenlos). Dort können sowohl Mitglieder von Schalke 04 als auch vom 1. FC Nürnberg ihr Fußballwissen testen – und ganz nebenbei mit der Straßenbahn durch Nürnberg fahren. Mit dabei sein werden auch zwei Vereinslegenden des 1. FC Nürnberg.

Wichtig: Für alle diese Aktivitäten müssen sich interessierte Fans über ein Anmeldeformular anmelden, das auf der Homepage der Schalker zu finden ist.

