Schalke ist ohne Schwolow und Terodde nach Split gereist

Gelsenkirchen. Heute tritt Bundesligist Schalke 04 bei Hajduk Split in Kroatien an. Stammtorwart Schwolow fehlt. Hier sind die wichtigsten Infos zum Spiel.

Das zweite Freundschaftsspiel in der Winter-Vorbereitung steht für den FC Schalke 04 auf dem Plan: Die Königsblauen treten heute Abend (18 Uhr) bei Hajduk Split an. Am Morgen machten sich die Schalke-Profis per Flugzeug auf den Weg nach Dalmatien, einige Stammspieler wie Torwart Alexander Schwolow und Torjäger Simon Terodde waren nicht mit dabei. Die wichtigsten Fragen zum Spiel.

Wie lange hält sich die Mannschaft in Kroatien auf?

Nur kurz. Wurde der Trip zum Spiel bei Rapid Wien (2:2) vor einer Woche zu einem dreitägigen Mini-Trainingslager, geht es diesmal am Freitagvormittag hin und bereits am frühen Samstagmorgen wieder zurück. Eine Trainingseinheit in Split ist nicht angesetzt, da das Spiel bereits um 18 Uhr beginnt und die Schalker Spieler etwa zwei Stunden vorher zum Stadion aufbrechen. Ein Flug dauert rund zwei Stunden.

Schalkes Trainer Thomas Reis vor dem Testspiel in Wien vor einer Woche. Foto: Tim Rehbein / RHR-Foto / FUNKE Foto Services

Wie viele Schalke-Fans reisen mit?

Auf ihrer Internetseite schrieben die Schalker, rund 200 Anhänger würden mit nach Kroatien fliegen. Die meisten reisen mit der Mannschaft gemeinsam. Im Gegensatz zur Wien-Reise haben die Königsblauen einen Flieger gechartert. Nach Österreich und zurück ging es mit einem Eurowings-Linienflug, Economyclass.

Wie ist das Wetter in Split?

Während in Deutschland eisige Kälte herrscht und die Temperaturen nachts auf bis zu minus fünf Grad absacken, sollten alle mitreisenden Schalker T-Shirts einpacken. Angesagt sind für den Spieltag in Split 17 Grad. Der Anpfiff ist allerdings wie in Deutschland in der Dunkelheit. Schon um 16.19 Uhr geht die Sonne in Kroatien unter.

Mit welcher Mannschaft tritt Schalke an?

Klar ist, dass Abwehrchef Maya Yoshida in Gelsenkirchen bleibt. Yoshida kehrte am Donnerstag wie geplant aus Japan zurück, beendete seinen WM-Urlaub. Am Freitag und Samstag wird er aber individuell trainieren. Nicht spielen werden die schon länger verletzten Sepp van den Berg, Rodrigo Zalazar, Leo Greiml und Thomas Ouwejan. Kerim Calhanoglu ist ebenso nicht mehr dabei. Er hatte zwar zuletzt noch auf Schalke trainiert, wechselt aber auf Leihbasis zum SV Sandhausen. Als sich die Mannschaft am Morgen auf den Weg nach Kroatien machte, fehlte überraschend Alexander Schwolow. Der Stammtorwart ist nicht verletzt, bleibt allerdings in Gelsenkirchen. Gleiches gilt für Stürmer Simon Terodde. Auch der Torjäger ist nicht mit dabei und trainierte am Freitag individuell.

Dominick Drexler wird mit Schalke gegen Hajduk Split spielen. Foto: firo

Der Einsatz von Alex Kral (Rückenprobleme) ist unwahrscheinlich, Kral hatte einige Trainingseinheiten in dieser Woche verpasst. Im Vergleich zum Wien-Spiel kehrt definitiv Dominick Drexler zurück, der im Rahmen der B-Lizenz-Ausbildung vor einer Woche ein Präsenzseminar hatte. Der frühere Kölner gehörte zu den Spielern, die sich am Freitagmorgen auf den Weg nach Split machten.

Fliegen wieder U23-Spieler mit?

Das ist sehr wahrscheinlich. In Wien waren sechs Talente dabei: Julius Schell, Verthomy Boboy, Daniel Kyerewaa, Andreas Ivan, Joey Müller und Soichiro Kozuki.

Wie gut ist Hajduk Split?

Der amtierende kroatische Pokalsieger ist Tabellenzweiter in der ersten kroatischen Liga. Trotzdem stellte Hajduk nur einen Spieler im WM-Kader: Stürmer Marko Livaja.

Ist das Spiel live zu sehen?

Ja, Schalke überträgt es über den eigenen YouTube-Kanal. Zu erreichen ist dieser unter youtube.com/s04.

Wie geht es nach der Rückkehr für die Profis weiter?

Nach der Rückkehr am Samstagvormittag haben die Schalke-Profis bis Montagfrüh frei. Von Montag bis Mittwoch wird normal trainiert, am Donnerstagabend steht das dritte Testspiel beim VfL Osnabrück auf dem Spielplan. Anschließend geht es bis 1. Januar in den Kurzurlaub.

Weitere Schalke-News:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04