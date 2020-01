Hamburg. Der FC Schalke 04 ist für die Rückrunde gerüstet. Die Generalprobe beim Zweitligisten Hamburger SV gewannen die Königsblauen mit 4:0 (1:0).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke ist auf dem richtigen Weg - 4:0-Sieg beim HSV

Der FC Schalke 04 hat den Temperatursturz vom sonnigen Spanien ins sechs Grad kalte Hamburg gut überstanden. Mit einem 4:0-Sieg im Testspiel beim Zweitliga-Zweiten Hamburger SV zeigten die Schalker nach der Rückkehr aus dem Trainingslager, dass sie vor dem Start in die zweite Serie auf dem richtigen Weg sind. Die Tore erzielten Neuzugang Michael Gregoritsch (18.), Benito Raman (56.), Alessandro Schöpf (64.) und Rabbi Matondo (87.).

Schalke-Trainer Wagner hatte gegen St. Truiden durchgewechselt

Mit dem Testspiel am Freitagabend wollte Schalkes Trainer David Wagner schon ein wenig den Rückrunden-Start simulieren, der in einer Woche gegen Mönchengladbach ebenfalls am Freitagabend stattfindet. Das galt auch für die Aufstellung: Schalkes Startelf könnte man sich genauso auch in einer Woche in der Bundesliga vorstellen - es war im Grunde die Stammbesetzung der Hinrunde plus Neuzugang Michael Gregoritsch im Sturm. Beim ersten Testspiel im Trainingslager gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (0:1) hatte der Trainer noch bunt durchgewechselt.

Diesmal war’s zwar kein Kick zum Erwärmen, aber immerhin trat Schalke bei dem ehemaligen Bundesliga-Dino wieder dominant auf. Viel lief in der Offensive dabei über Gregoritsch, der gemeinsam mit Benito Raman die Doppelspitze bildete. Die Augsburg-Leihgabe zeigte viel Zug zum Tor, hatte die ersten beiden Abschlüsse der Partie (8., 13. Minute) und zeichnete in der 18. Minute auch für den Schalker Führungstreffer verantwortlich.

Nach einer Ecke von Caligiuri kam der Ball am anderen Ende des Strafraums zu Oczipka, der einfach mal draufhielt - Gregoritsch brachte seinen Fuß dazwischen und lenkte den Ball zum 1:0 für Schalke ins Tor. Es hat schon Neuzugänge gegeben, die länger auf ihr Premieren-Tor warten mussten…

Eigentlich hätte Schalke gegen den Zweitligisten, der gerade erst in die Vorbereitung eingestiegen ist, zur Pause schon deutlicher führen müssen. Doch in einigen Szenen waren vor allem Amine Harit und Benito Raman noch viel zu verspielt - sie schienen den Ball ins Tor tragen zu wollen. Besonders deutlich wurde dies in der 37. Minute, als sich Raman nach prächtigem Zuspiel von Serdar überhaupt nicht zum Abschluss entscheiden konnte. Und in der 42. Minute kombinierten Harit und Raman so lange, bis der Belgier schließlich von HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes gestoppt wurde. In der 56. Minute schloss Raman dann aber doch einen Rückpass von Harit mit dem 0:2 ab.

Schubert hütet Schalke-Tor über die volle Distanz

Schalkes Tor hütete über die komplette Distanz Markus Schubert, und das machte der 21-Jährige wieder zufriedenstellend. Einmal hatte er ein wenig Glück, dass ein HSV-Treffer von Dudziak wegen Abseits keine Anerkennung fand (23.) - zuvor hatte Schubert den Ball nach vorne abgewehrt. Allerdings war der Schuss von Bakery Jatta auch verdeckt und kaum festzuhalten; Schalkes Torwart hatte sich reaktionsschnell in die Flugbahn geworfen. Gegen Jairo (44.) und Harnik (51.) stand Schubert genau richtig. Als er einmal außerhalb des Strafraums mit dem Fuß klärte, sah er wegen Haltens die Gelbe Karte (39.).

Wagner wechselte in der zweiten Halbzeit auf mehreren Positionen - einmal führte ein Zusammenspiel der eingewechselten Juan Miranda und Alessandro Schöpf gleich zum 0:3 durch den Österreicher (64.) und auch Matondo traf nach seiner Einwechslung zum 0:4-Endstand (87.).

Ein Wechsel schien aber auch nicht ganz freiwillig, weil Matija Nastasic in der 71. Minute bei seiner Auswechslung etwas humpelte: Sollte der verletzungsanfällige Serbe wieder angeschlagen sein, könnten die Bemühungen um Barcelonas Abwehrtalent Jean-Clair Todibo intensiviert werden.

So spielten der HSV und Schalke

HSV: Heuer Fernandes - Narey, Letschert (46. Jung), Ewerton (46. van Drongelen), Leibold - Kinsombi (82. Suhonen) - Fein, Dudziak (62. Amaechi) - Jatta (62. Moritz), Hinterseer (46. Harnik), Jairo. Trainer: Hecking

Schalke: Schubert - Kenny (81. Taitague), Kabak (81. Becker), Nastasic (71. Thiaw), Oczipka (62. Miranda) - Mascarell (71. Mercan) - Caligiuri (46. Boujellab), Serdar (62. Schöpf) - Harit (81. Matondo) - Raman (72. Burgstaller), Gregoritsch (62. Kutucu). Trainer: Wagner

Tore: 0:1 Gregoritsch (18.), 0:2 Raman (56.), 0:3 Schöpf (64.), 0:4 Matondo (87.).

Chancen: 4:6 (1:3)

Ecken: 6:5 (2:4)

Gelbe Karten: Schubert (38.), Thiaw (83.).

Zuschauer: 11.918

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

SCHLUSSPFIFF! SCHALKE GEWINNT MIT 4:0!

87. Minute: Ein Tor fällt doch noch! Matondo bekommt im Strafraum den Ball und verwandelt sicher. Dritte Chance nach der Pause für Schalke - drittes Tor!

TOR! 4:0 FÜR DEN FC SCHALKE 04!

86. Minute: Miranda tritt an, schlenzt den Ball aber knapp am rechten Torpfosten vorbei.

85. Minute: Boujellab wird 25 Meter vor dem HSV-Tor gefoult. Gute Freistoßposition - Schalkes erste Torszene seit etwa 20 Minuten.

83. Minute: Aus der Startelf steht nur noch Torwart André Schubert auf dem Feld.

83. Minute: Im Mittelfeld räumt der eingewechselte Thiaw einen Hamburger ab. Das gibt zurecht Gelb.

GELBE KARTE FÜR THIAW!

82. Minute: Und beide Mannschaften wechseln aus - wieder einmal.

79. Minute: Heute ist die Chancenauswertung nicht die Stärke von Martin Harnik. Nach einer Flanke des Ex-Schalkers Christoph Moritz steht er am kurzen Pfosten frei, doch er erwischt den Ball falsch - vorbei.

78. Minute: Der HSV startet eine kleine Schlussoffensive, um ein Ehrentor zu erzielen. Nach einer weiten Flanke klärt Ozan Kabak mit einem Flugkopfball zur Ecke, inzwischen die sechste für den HSV. Doch auch die bringt nichts ein.

76. Minute: Fünfte Ecke für den HSV - abgewehrt.

74. Minute: U19-Abwehrspieler Thiaw schaltet sich ein, doch er verpasst im Strafraum den richtigen Zeitpunkt für einen Pass auf Harit. Ballverlust!

72. Minute: Burgstaller übernimmt die Kapitänsbinde. Wie schon vermutet: Das Tempo hat etwas nachgelassen, die zahlreichen Wechsel haben etwas gestört. Viel wird hier nicht mehr passieren.

71. Minute: Drei weitere Wechsel: Burgstaller, Mercan und Thiaw kommen für Nastasic, Mascarell und Raman.

70. Minute: Schreckmoment: Harnik foult Nastasic, der hält sich die zuletzt verletzte Achillessehne!

67. Minute: Schalkes Chancenauswertung in der zweiten Hälfte kann sich sehen lassen. Jetzt ist das Spiel natürlich gelaufen. Schalke wird es locker ausklingen lassen und nicht mehr mit aller Macht nach vorn spielen.

64. Minute: Die abgezockten Schalker nutzen auch ihre zweite Chance nach der Pause! Der soeben eingewechselte Miranda läuft mit dem Ball am Fuß an der linken Außenlinie entlang, spielt einen flachen Pass ins Zentrum auf Alessandro Schöpf. Der Österreicher, auch gerade eingewechselt, trifft mit einem Schuss ins lange Ecke.

TOR! 3:0 FÜR DEN FC SCHALKE 04!

62. Minute: Direkt danach wechselt Schalke dreimal aus. Für Serdar, Gregoritsch und Oczipka kommen Miranda, Schöpf und Kutucu.

62. Minute: Latte! Die Ecke fliegt an den langen Pfosten, Jatta köpft zurück in die Mitte - und Harnik köpft an die Latte.

61. Minute: Das war eng! Leibold findet Jairo im Strafraum, der steht am Elfmeterpunkt völlig frei. Nastasic lenkt den Schuss zur Ecke.

58. Minute: Freistoß für den HSV - doch der Schuss aus 25 Metern Entfernung geht weit über das Tor.

56. Minute: Der HSV bestimmt das Spiel, Schalke trifft. Im Gegenpressing erobert Schalke den Ball, Harit gelingt ein feines Solo, im entscheidenden Moment entscheidet er sich gegen einen eigenen Abschluss und spielt den Ball sehenswert zu Raman - und der staubt ab. Sehenswertes Tor.

TOR! 2:0 FÜR DEN FC SCHALKE 04!

54. Minute: Und der HSV ist wieder im Strafraum - doch Nastasic gewinnt der entscheidende Kopfballduell gegen Harnik. Schalke hält die "0". Huub Stevens gefällt das.

53. Minute: Aussetzer von Nastasic im Spielaufbau. Unbedrängt spielt er den Ball ins Aus. Passt ein wenig zur zweiten Halbzeit, die bisher der HSV dominiert.

52. Minute: Schalke kontert - doch Harit steht im Abseits.

51. Minute: Die Ecke wird abgewehrt, Narey bekommt den sogenannten "zweiten Ball". Er sieht Harnik im Strafraumzentrum und flankt - doch Harnik erwischt den Ball nur mit der Fußspitze. Gute Chance - aber keine Gefahr.

50. Minute: Wieder ist der HSV im Strafraum. Jairo nimmt den Ball mit der Brust an und schießt - Nastasic grätscht dazwischen, im allerletzten Moment. Ecke!

48. Minute: Der HSV (der dreimal gewechselt hat) dringt in den Strafraum ein. Jatta legt sich den Ball auf den linken Fuß. Und das ist sein schwächerer. Der Abschluss ist ... na ja ... nicht ganz so gelungen. Schubert muss nicht eingreifen.

47. Minute: Schalke hat einmal gewechselt in der Pause. Caligiuri ist nicht mehr dabei. Dafür spielt Nassim Boujellab.

46. Minute: Nach 39 Sekunden holt Oczipka die fünfte Ecke heraus. Die bringt aber nichts ein.

DIE ZWEITE HALBZEIT BEGINNT!

Pausenbilanz: Die knappe Schalker Führung ist verdient. Das Team von David Wagner spielte zwar nicht super, kontrollierte aber das Spiel, gestattete wenig Torchancen, erarbeitete sich selbst drei und nutzte eine.

PAUSE! SCHALKE FÜHRT MIT 1:0!

45. Minute: Schlussoffensive der Hamburger. Jatta stürmt Richtung Strafraum, Kenny klärt mit einer beherzten Grätsche zur Ecke. Der Ball fliegt in den Strafraum, Narey kommt an den Ball, schlenzt den Ball aber am langen Pfosten vorbei.

44. Minute: Serdar verliert im Mittelfeld leichtfertig den Ball. Viele Hamburger bemühen sich um einen Torschuss - Kenny blockt, Serdar blockt, schließlich fliegt Jairos Versuch aufs Tor. Schubert lenkt den Ball zur Ecke.

43. Minute: Oczipka bringt den Ball in die Mitte - abgewehrt.

42. Minute: Die nächste Riesenchance für Schalke! Harit treibt den Ball bei einem Konter nach vorn, Schalke ist in Überzahl, doch wieder misslingt Raman der Abschluss. Die nächste Ecke folgt.

41. Minute: Foul von Serdar an Jairo etwa am Mittelpunkt - doch die Hamburger spielen nicht schnell nach vorn. Sondern zurück. Ruhiger Spielaufbau.

38. Minute: Torwart Schubert will verhindern, dass der Hamburger Jairo an der Seitenlinie schnell einen Einwurf ausführt. Das finden die Hamburger nicht lustig - und der Schiedsrichter auch nicht. Gelb.

GELBE KARTE FÜR MARKUS SCHUBERT!

38. Minute: Oczipka tritt an - die Ecke bringt nichts.

37. Minute: Riesenchance für Schalke! Das MUSS das 2:0 sein! Serdar führt den Ball und spielt in den Lauf von Raman. Der umdribbelt Heuer Fernandes, legt sich den Ball aber zu weit vor. Der HSV klärt zur Ecke.

33. Minute: Kapitän Mascarell erobert im Mittelfeld den Ball von Kinsombi, Serdar bekommt den Ball, doch er spielt den Ball zu spät steil: Abseits!

31. Minute: Zum ersten Mal an diesem Abend taucht Benito Raman im Strafraum auf. Sein Schüsschen landet aber in den Armen von Heuer Fernandes.

30. Minute: In den vergangenen fünf Minuten hatte Schalke fast durchgehend Ballbesitz, es gab so manch schicke Direktpass-Kombination, aber am HSV-Strafraum war Schluss mit der Schönspielerei. Und es folgte ein Fehlpass.

25. Minute: Caligiuri steht rechts frei, flankt den Ball in die Mitte - doch dort steht niemand. Auf der anderen Seite foult Suat Serdar den Niederländer Letschert - und der Schalker Angriff ist vorbei.

24. Minute: Zweite Ecke für Schalke 04 - Harit und Caligiuri führen kurz aus, doch dabei springt nichts heraus.

22. Minute: ABSEITSTOR für den HSV! Glück für Schalke! Jatta setzt sich im Strafraum gegen zwei Schalker durch, schlenzt den Ball aufs Tor, Schubert wehrt den Ball an, der Nachschuss von Dudziak ist aber drin. Doch der Schiedsrichter-Assistent hebt seine Fahne - und einen "VAR" gibt's in Testspielen nicht.

21. Minute: Gregoritsch läuft an, schießt den Ball aber in die Arme von HSV-Torwart Heuer Fernandes.

21. Minute: Schalke kontert, Harit kommt an den Ball, wird aber von Narey gestoppt. Unfair gestoppt. Es gibt Freistoß, etwa 35 Meter zum Tor, zentrale Position.

19. Minute: Im zweiten Testspiel ist es für Gregoritsch das erste Tor.

18. Minute: Caligiuri bringt die Ecke herein, sie wird aber abgewehrt. Am Strafraum steht Bastian Oczipka und hämmert den Ball direkt Richtung Tor. Gregoritsch hält seinen Fuß hin und fälscht den Ball unhaltbar ab. Tor!

TOR! 1:0 FÜR DEN FC SCHALKE 04!

17. Minute: Caligiuri holt die erste Ecke für Schalke heraus. Und er schießt sie direkt selbst.

16. Minute: Zum ersten Mal dringt der HSV in Schalkes Strafraum ein, doch die Schalker sind in Überzahl und können klären, ohne dass Torwart Schubert eingreifen muss. Weiter 0:0.

14. Minute: Schalke-Torwart Markus Schubert wurde bisher noch nicht ernsthaft geprüft. Musste sich noch nicht einmal schmeißen. Hose, Trikot und Stutzen sind noch blitzsauber!

13. Minute: Wieder eine klitzekleine Chance für Schalke, wieder durch Gregoritsch. Doch dessen Kopfball kann HSV-Torwart Heuer Fernandes ganz, ganz sicher festhalten.

11. Minute: Immer noch 0:0, immer noch keine große Möglichkeit, beide Trainer denken an der Seitenlinie wahrscheinlich: "Gute Spielkontrolle". Und die Zuschauer denken sich: "Könnte allmählich was passieren."

7. Minute: Erster Torschuss der Schalker: Michael Gregoritsch schießt ganz knapp am Tor vorbei.

6. Minute: Die Anfangsphase ist ausgeglichen, beide Mannschaften verstecken sich nicht.

Vor dem Spiel: Die "Sirtaki" läuft, Schalke-Trainer David Wagner läuft schon zur Bank, die Mannschaften lassen noch etwas auf sich warten. Der Unterrang im Volksparkstadion ist ordentlich gefüllt, der Oberrang frei geblieben.

Vor dem Spiel: Wer Bewegtbilder sehen möchte: Schalke und der HSV übertragen über ihre YouTube-Kanäle live.

Vor dem Spiel: Schalke-Trainer David Wagner testet die Elf, die vermutlich auch in einer Woche im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 17. Januar) erste Wahl ist.

Vor dem Spiel: Herzlich Willkommen zum Testspiel zwischen dem HSV und Schalke 04.