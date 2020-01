Schalke: Jean-Clair Todibo spürt bereits, welche "Wucht" der Klub hat

Ob Jean-Clair Todibo schon heute Abend zum Rückrunden-Start der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) sein Debüt im Trikot des FC Schalke 04 geben wird, ist offen. Aber der französische U-21-Nationalspieler ist nach seinen ersten Tagen in Gelsenkirchen rundum zufrieden.

Neuzugang Jean-Clair Todibo: Viel Beeindruckendes auf Schalke

„Ich konnte schon spüren, welche Wucht dieser Klub hat“, sagt der Innenverteidiger im Interview auf schalke04.de. „Bei allen Mitarbeitern, die ich bislang kennenlernen durfte, habe ich gespürt, dass sie den FC Schalke 04 leben. Das Stadion hat mich ebenfalls beeindruckt. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich das erste Mal auf dem Rasen stehen werde.“

Bevor die Schalker den seit dem 30. Dezember 20-Jährigen vom FC Barcelona ausgeliehen haben, gab es zahlreiche Gespräche – und die haben Jean-Clair Todibo überzeugt. „Überragend“, nennt er diese sogar. Ob mit Trainer David Wagner, mit Sportvorstand Jochen Schneider oder mit dem Technischen Direktor Michael Reschke. „Sie haben mir das Gefühl gegeben“, sagt er, „dass der Verein zu mir passt, dass er mich braucht – und dass ich in die Spielidee des Trainers passe. Ich finde es sehr reizvoll, in einer jungen und ambitionierten Mannschaft zu spielen.“

Todibo trifft bei Schalke auf einige Bekannte

Einige seiner neuen Schalker Fußball-Kollegen kennt Jean-Clair Todibo auch schon. „Juan Miranda und ich waren bereits in Barcelona Mannschaftskameraden“, erzählt er. „Darüber hinaus kenne ich die Jungs, die schon in Frankreich gespielt haben: Amine Harit und Benjamin Stambouli. Und auch Salif Sané ist kein Unbekannter für mich. Ich freue mich nun darauf, alle meine neuen Mitspieler persönlich kennenzulernen.“

Und mit diesen hat er für die Bundesliga-Rückrunde auch ein klares Ziel: die Saison so zu beenden, dass die Königsblauen 2020/21 in einem internationalen Wettbewerb vertreten sein werden. „Schalke“, sagt er, „ist ein großer Verein, der auch außerhalb Deutschlands sehr bekannt und beliebt ist. Deshalb gehört Königsblau auf die internationale Landkarte.“

Trikot-Nummer 21 zu Ehren der eigenen Mutter

Bei diesem Vorhaben wird Jean-Clair Todibo auf seinem Trikot die Nummer 21 tragen, und dafür gibt es auch einen Grund. Nämlich? „Tatsächlich war ich sehr froh, dass die 21 frei war. Denn ich habe meiner Mutter Claire immer versprochen, dass dies eines Tages meine Nummer sein wird. Sie hat am 21. Juni Geburtstag. Deshalb ist es ein Geschenk für sie“, sagt der neue Schalke-Profi, dessen Vorbild der inzwischen 40-jährige Italiener Andrea Pirlo ist, der 2006 in Deutschland Weltmeister geworden ist. „Seine Spielweise, seine Ruhe am Ball und sein ganzes Auftreten haben mich immer beeindruckt“, sagt Jean-Clair Todibo.