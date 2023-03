Schalke: Jenz, Schwolow und Karaman fehlen im Training

In Augsburg holt Schalke ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behält. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Gelsenkirchen. Beim Training am Mittwoch mussten mehrere Profis mit angezogener Handbremse trainieren. Neun Spieler aus der U23 und U19 waren dabei.

Beim Mittwochstraining des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 fehlten die beiden Torhüter Michael Langer und Alexander Schwolow. Leiter Lizenz Gerald Asamoah: „Beide sind krankheitsbedingt nicht dabei.“ Um vernünftig trainieren zu können, wurde U23-Keeper-Talent Radomir Novokavic für das Profi-Training hochgezogen.

Abwehrspieler Moritz Jenz stand am Mittwochvormittag ebenfalls nicht zur Verfügung. „Er hat leichte muskuläre Probleme. Wir haben durch die Länderspielpause jetzt die Chance, ihn etwas herauszunehmen“, schlüsselte Gerald Asamoah auf. Derbyheld Kenan Karaman musste wegen muskulärer Probleme passen. Asamoah: „Bei ihm wird es eine MRT-Untersuchung geben, damit wir auf Nummer sicher gehen können.“

Bei Cedric Brunner brummt der Kopf

Abwehrspieler Cedric Brunner, der beim 1:1 in Augsburg angeschlagen ausgewechselt werden musste, spürt laut Asamoah „ein bisschen was am Kopf.“ Deswegen soll der Ex-Bielefelder in den kommenden Tagen zunächst ein leichtes Programm absolvieren. Mittelfelspieler Danny Latza trainiert weiterhin individuell, während Dominick Drexler nach seinen muskulären Problemen einige Minuten mit dem Ball arbeitete und sich dann zur Laufarbeit auf den Nebenplatz verabschiedete.

Eine Laufeinheit absolvierten auch Sebastian Polter (nach Kreuzbandriss), Jere Uronen (Adduktorenprobleme), Tim Skarke (Fußprellung) und Marcin Kaminski (Hexenschuss). Gerald Asamoah: „Bei Tim Skarke müssen wir gucken, wie er sich fühlt. Wir steigern das Programm langsam. Vielleicht ist er im nächsten Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eine Alternative.“ Grundsätzlich begrüßt „Asa“ die Bundesliga-Pause, die mit dem Freitags-Test gegen VV Venlo (13 Uhr, Parkstadion) überbrückt wird. Der ehemalige Nationalspieler: „Die Pause kommt uns jetzt natürlich entgegen. Wir hoffen, dass in Kürze der eine oder andere angeschlagene Spieler zurückkommt.“

Neun Spieler aus U23 und U19 dabei

Schalkes Trainer Thomas Reis ließ aufgrund der zahlreichen Ausfälle in seinem Profikader insgesamt neun Spieler aus der U23 und der U19 mitmischen. Neben Keeper Novakovic waren auch Tim Albutat, Steven van der Sloot, Joey Müller und Sidi Sané aus dem Regionalliga-Team dabei. Aus Norbert Elgerts U19 gaben Emmanuel Gyamfi, Kelsey Meisel, Ngufor Anubodem und Mattes Hansen ihre Visitenkarte im Profitraining ab.

