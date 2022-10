Schalke verliert zum zweiten Mal in Folge, und das zuhause gegen den FC Augsburg. Wir sprechen über einen aus Schalker Sicht gebrauchten Tag.

FC Schalke 04 Schalke: Nach Aus für Sepp van den Berg kommt es auf Leo Greiml an

Gelsenkirchen. Drei Innenverteidiger des FC Schalke 04 sind verletzt, Sepp van den Berg verletzte sich am Sonntag schwer. Nun kommt es auf Leo Greiml an.

Der Schock saß auch am Montagvormittag noch tief: Während die Ersatzspieler des FC Schalke 04 vor 50 Zuschauern ein intensives 75-Minuten-Training absolvierten, wurde Innenverteidiger Sepp van den Berg nur ein paar Meter entfernt in eine MRT-Röhre geschoben. Da ging es nicht darum, ob sich der 20 Jahre alte Niederländer im Spiel gegen Augsburg (2:3) verletzt hat, sondern nur: wie schwer. Bis zum Jahresende, das ist klar, wird er nicht mehr spielen können. Er zog sich eine schwere Bänderverletzung am Sprunggelenk zu, ursprünglich hatte Schalke sogar einen Bruch befürchtet. Von fünf Innenverteidigern im Kader sind nur noch zwei übrig. Und einer ist besonders gefordert: Leo Greiml.