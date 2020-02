Schalke: Kenny kehrt zurück - Rotation gegen Hertha möglich

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen trifft der FC Schalke 04 auf Hertha BSC - diesmal nicht in der Fußball-Bundesliga, sondern im Achtelfinale des DFB-Pokals (20.45 Uhr/Sky). Trainer David Wagner wird seine Startelf definitiv verändern.

Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny hat seine Erkrankung überwunden und kehrt in die Anfangsformation zurück - Bank-Kandidaten sind Daniel Caligiuri und Weston McKennie. Fraglich ist der Einsatz von Nationalspieler Suat Serdar, der wegen einer Sprunggelenksprellung beim 0:0 in Berlin verletzt ausgewechselt werden musste. Für Serdar könnte Alessandro Schöpf spielen.

Doch nicht nur das: Auch eine komplette Rotation ist denkbar. Dauer-Reservisten wie Jean-Clair Todibo (Innenverteidiger), Juan Miranda (Linksverteidiger), Guido Burgstaller und Ahmet Kutucu (Sturm) drängen auf eine Chance. Wagner wollte einen Umbau seiner Elf entweder im Pokalspiel oder in der Bundesligapartie gegen den SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht ausschließen.

Schalke-Trainer Wagner lässt Rotation offen

„Das hat mit dem Wettbewerb nichts zu tun“, sagte Wagner am Montag in einer Pressekonferenz, „sondern mit dem Umstand, dass wir drei Spiele in einer Woche haben. Ich kann nicht abschließend sagen, wie wir das händeln werden. Mal schauen, wie sich die Jungs im Abschlusstraining zeigen, wie sie sich am Dienstagmorgen fühlen, ob wir rotieren, ob wir im Pokal rotieren oder am Wochenende. Am Ende ist es gut, dass wir so viele gute Spieler haben, die in einer guten körperlichen Verfassung sind.“

Den Gegner erwartet Wagner erneut so defensiv wie im Bundesligaspiel, als sich Hertha nur eine Chance erarbeitet hatte und ganz lange nicht den Eindruck hinterließ, die eigene Spielhälfte verlassen zu wollen. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann kündigte bereits eine „ekelige“ Hertha an.

Etwas, das Wagner erwartet: „Ich gehe nicht davon aus, dass sie von ihrem Weg abweichen werden. Das ist nichts, was wir beeinflussen können. Das ist sehr pragmatisch, nichtsdestotrotz auf ihre Art und Weise bisher erfolgreich, wenn man so will.“ Doch auch Schalke verteidigte in Berlin gut. „Wir haben keinen Schuss auf unser Tor bekommen“, lobte Wagner.

So könnte Schalke spielen

Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Schöpf - Harit - Raman, Burgstaller.