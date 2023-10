Schalke klärt nächste Personalie: Tillmann ab 2024 Vorstandschef

Gelsenkirchen. Am Montag der Trainer, nun der Vorstandschef: Matthias Tillmann tritt am 1. Januar 2024 den Posten beim FC Schalke 04 an. Vertrag bis 2027.

Die Länderspielpause hat beim FC Schalke 04 mit reichlich Getöse begonnen: Am Montag stellte der in sportliche Schieflage geratene Fußball-Zweitligist Karel Geraerts als neuen Trainer vor, am Dienstag folgte eine nicht minder wichtige Personalentscheidung. Matthias Tillmann wird wie berichtet ab dem 1. Januar 2024 neuer Vorstandsvorsitzender der Königsblauen. Der Nachfolger von Bernd Schröder, den Schalke vor Wochen von dessen Aufgaben entbunden hatte, unterschreibt einen bis Sommer 2027 gültigen Dreieinhalbjahresvertrag.

Schalke 04: Tillmann und Hefer kennen sich von Trivago

Der 39 Jahre alte Matthias Tillmann kommt von Trivago – bei der Internet-Hotelsuchmaschine hatte er in der Vergangenheit auch schon mit Axel Hefer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Schalke 04, zu tun. Hefer war Vorstandsboss, unter ihm wurde Tillmann Finanzvorstand. "Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen. Der FC Schalke 04 ist in einer sehr herausfordernden Zeit, in der zentrale Entscheidungen – sportlich wie wirtschaftlich – anstehen und getroffen werden müssen. Deshalb habe ich mir eine Agenda für die ersten 90 Tage gesetzt“, sagt der studierte Mathematiker und Volkswirt zu seinem Einstieg. Diese umfasst drei Bereiche – den Sport, das Sponsoring und die Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle. „Der Sport ist unser Kerngeschäft, dort gilt es wichtige Entscheidungen zu treffen und auch Bestehendes zu hinterfragen. Ich freue mich dabei sehr auf die Analyse und Impulse unseres neuen Chef-Trainers Karel Geraerts. Klar ist, dass nach einer Phase der Stabilisierung unser Blick nach vorne gehen muss, um Schalke 04 mittelfristig zurück in die Bundesliga zu führen. Denn das bleibt unser Ziel.“

Tillmann hat selbst mal für Germania Ratingen in der Oberliga Fußball gespielt und ist seit Kindestagen Schalke-Fan und schon lange Mitglied. Bei den Königsblauen führt er nun den dreiköpfigen Vorstand an, zu dem noch Christina Rühl-Hamers (Finanzen) und Peter Knäbel (Sport) gehören. Knäbels Vertrag läuft zum Saisonende aus, in den nächsten Monaten wird entschieden, ob der Vertrag mit dem 57-Jährigen verlängert werden soll.

Schalke 04: Hefer erwartet Führungs- und Umsetzungsstärke von Tillmann

Axel Hefer freut sich über den schnellen Abschluss der Suche für den Schröder-Nachfolger: Diese „erfolgte im Rahmen eines Suchprozesses, den wir mit externer Unterstützung zügig und mit einem sehr guten Ergebnis für Schalke 04 abgeschlossen haben. Die Kandidaten wurden von der Findungskommission anhand der folgenden fünf wesentlichen Kriterien bewertet: Führungserfahrung in großen, modernen Unternehmen, Kommunikationsstärke, Erfahrung im Sportsponsoring, einen Bezug zum Fußball und unserem Verein sowie Führungs- und Umsetzungsstärke. Matthias hat uns in allen Bereichen vollends überzeugt.“

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer spricht zu den Mitgliedern. Foto: Tim Rehbein/dpa

Matthias Tillmann arbeitete vor Trivago als Banker in London, New York und Frankfurt, bezeichnet sich als sehr krisenerfahren in seinem Berufsleben. Das klingt erstmal passend zu Schalke 04: Der Verein ist nach dem Abstieg aus der Bundesliga noch nicht richtig in der Zweiten Liga angekommen und liegt mit nur sieben Punkten aus neun Spielen derzeit auf dem Relegationsplatz 16. Zuletzt hatte der Verein Trainer Thomas Reis freigestellt und dafür am Montag den 41 Jahre alten Belgier Karel Geraerts, der in der vergangenen Saison erfolgreich mit Union Saint-Gilloise war, verpflichtet.

Bei Schalke soll sich Matthias Tillmann auf Eigeninitiative beworben haben. Im Vereinssprech trägt der 39-Jährige ab 2024 die strategische Gesamtverantwortung innerhalb des Gremiums und für die Ressorts Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitales, Fans & Nachhaltigkeit sowie Veranstaltungen & Sicherheit.

