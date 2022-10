Schalke: Kramer darf sich knappe Pokal-Niederlage erlauben

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Dienstagabend im DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim an. Finanziell wäre ein Sieg wichtig - doch kann dieser gelingen?

Immer im Herbst, meistens Mitte bis Ende Oktober, gibt es beim FC Schalke 04 einen wichtigen Termin. Die Halbjahresbilanz wird präsentiert. In der kommenden Woche soll es wieder soweit sein. Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers erklärt stets den Inhalt einer rund 35 Seiten starken Mappe. Die Zahlen, das vorherzusehen ist keine Kunst, werden schlecht sein. Große Sprünge sind nicht drin. Schon allein deshalb wäre es sehr wertvoll, wenn die Königsblauen die zweite Runde im DFB-Pokal überstehen würden. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) treten sie beim Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim an.