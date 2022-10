Schalke-Leihspieler Nassim Boujellab feiert Titelgewinn

Gelsenkirchen. Großer Erfolg! Mit seinem Leihklub HJK Helsinki gewinnt Nassim Boujellab den Meistertitel in der finnischen Veikkausliiga.

HJK Helsinki hat sich zum dritten Mal in Serie zum Meister der finnischen Veikkausliiga gekrönt. Am letzten Spieltag der Meisterrunde reichte dem Hauptstadt-Klub am Sonntag ein 1:0-Sieg beim FC Haka. Teil der Meistermannschaft ist auch Nassim Boujellab – Leihspieler von Schalke 04.

Gegen den FC Haka stand Bouejallab in der Anfangsformation, wurde aber nach rund einer Stunde ausgewechselt. Insgesamt 28-mal spielte er in der zurückliegenden Saison für Helsinki. Dabei gelang ihm ein Tor. Noch bis zum Jahresende ist der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Gelsenkirchen nach Finnland ausgeliehen.

Se on siinä! #HJK on jälleen kerran Suomen mestari 💙🤍



Klubi varmisti sunnuntain vierasvoitolla historiansa 32. mestaruuden jo ennen #Veikkausliiga'n viimeistä kierrosta.



Raportti 👉🏻 https://t.co/JNekYOKQR7#OnVainYksiKlubi pic.twitter.com/nJjI9F2HE1 — HJK Helsinki (@hjkhelsinki) October 9, 2022

Der gebürtige Hagener durchlief seit der U16 sämtliche Jugendmannschaften von Schalke 04. Im Interview mit dem Online-Portal Spox erklärte Boujellab vor einigen Wochen, dass es sein großes Ziel sei, zu S04 zurückzukehren. „Ich liebe den Verein und würde am liebsten mein restliches Leben bei Schalke verbringen“, sagte er.

