Schalke-Leihspieler: Nassim Boujellab hockt nur auf Tribüne

Gelsenkirchen. Die Bilanz der Spieler, die der FC Schalke 04 verliehen hat: zwei Siege, drei Niederlagen sowie ein Platz auf der Bank und einer auf der Tribüne.

Für Can Bozdoğan und Amine Harit, zwei der Spieler, die Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 verliehen hat, war es ein erfolgreiches Wochenende mit ihren aktuellen Vereinen. Indes mussten Marvin Pieringer, Blendi Idrizi und Reinhold Ranftl Niederlagen hinnehmen, während Dries Wouters und Nassim Boujellab überhaupt nicht berücksichtigt wurden.

Bei seinem sechsten Saisoneinsatz für den FC Utrecht in der niederländischen Eredivisie hatte Can Bozdoğan, der zum dritten Mal in der Startelf stand und 90 Minuten durchspielte, entscheidenden Anteil am 1:0-Auswärtssieg gegen Excelsior Rotterdam. Der 21-jährige Mittelfeld-Mann bereitete das Tor des Tages vor, das Sander van de Streek in der 31. Minute für den Tabellensiebten gelang.

Schalkes Amine Harit und Marseille schlagen Nabil Bentaleb

Amine Harit bleibt mit Olympique Marseille in der französischen Ligue 1 weiterhin ungeschlagen. Nach neun Spieltagen liegt der Klub mit 23 Punkten und zwei Zählern Rückstand auf Paris Saint-Germain auf dem zweiten Tabellenplatz. Beim SCO Angers mit dem ehemaligen Schalker Nabil Bentaleb feierte der Champions-League-Teilnehmer einen 3:0-Erfolg. Der marokkanische Nationalspieler wurde in der 67. Minute für den brasilianischen 3:0-Schützen Gerson eingewechselt.

Marvin Pieringer und der SC Paderborn 07 hatten im Spitzenspiel der 2. Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 mit 1:2 das Nachsehen. Dabei verpasste es der 22-jährige Stürmer der Königsblauen, der 90 Minuten durchspielte, sein zehntes Pflichtspieltor für die Ostwestfalen zu erzielen. Er scheiterte in der siebten Minute vom Elfmeterpunkt an Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen.

Der ehemalige Schalker Luca Schuler trifft gegen Blendi Idrizi und Regensburg

Eine Niederlage setzte es in der 2. Bundesliga auch für Blendi Idrizi und Jahn Regensburg. Der 24-Jährige, der nach der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, unterlag mit seinem Team beim 1. FC Magdeburg mit 0:1. Das Tor des Tages für den Aufsteiger erzielte ein ehemaliger Schalker: Stürmer Luca Schuler traf in der 68. Minute nach einem Patzer von Jahn-Keeper Dejan Stojanović.

Nichts zu holen gab es für Reinhold Ranftl und Austria Wien in der heimischen Generali-Arena gegen Sturm Graz, den Tabellenzweiten der Bundesliga Österreichs. Die Schalker Leihgabe und der Tabellensiebte unterlagen mit 0:3. Dabei wurde der 30-Jährige kurz vor dem Schlusspfiff ausgewechselt.

Schalkes Nassim Boujellab gehört nicht zum Kader von HJK Helsinki

Dries Wouters blieb bei der 0:3-Niederlage des KV Mechelen beim FC Brügge nur die Zuschauerrolle. Er saß gegen den amtierenden Meister der belgischen Jupiler Pro League 90 Minuten auf der Bank.

Nicht einmal dort durfte Nassim Boujellab Platz nehmen. Der 23-jährige Marokkaner gehörte beim 3:0 von HJK Helsinki gegen Inter Turku nicht zum Aufgebot des finnischen Meisters und Spitzenreiters der Veikkausliiga. (AHa)

