Schalke live! Erste Spieltags-PK von Trainer Karel Geraerts

Gelsenkirchen. Karel Geraerts steht Sonntag in Karlsruhe erstmals als Zweitliga-Coach des FC Schalke 04 an der Seite. Die PK vorher gibt’s hier im Live-Ticker.

Die Fans des FC Schalke 04 werden beim Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr) genau hinschauen, was Karel Geraerts macht: Für den neuen Trainer der Königsblauen steht das Debüt in der 2. Bundesliga an, mit einem Sieg könnte Schalke den KSC sogar überholen und den Relegationsplatz 16 verlassen. Wie Geraerts seine Mannschaft für das wichtige Spiel einstellt, wird vorab in der Pressekonferenz beantwortet, zu der es hier den Live-Ticker gibt.

Beginn der Spieltags-PK ist um 13.30 Uhr. Was Karel Gerarts zu Schalke 04 und Karlsruhe sagt, können Sie hier mitlesen.

