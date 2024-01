Schalke: Lukas Podolski legt sich mit S04-Fans an

Weltmeister Lukas Podolski traf im Finale eines Hallenturniers in Gummersbach mit Gornik Zabrze auf Schalke.

Gummersbach Bei einem Hallenturnier in Gummersbach stand Weltmeister Lukas Podolski im Mittelpunkt. Er geriet mit Fans von Schalke 04 aneinander.

In seiner Karriere hat Lukas Podolski viel erlebt – Titel gewonnen, unzählige Tore geschossen. Doch verlieren macht dem 38 Jahre alten Ex-Nationalspieler auch im Herbst seiner Karriere keinen Spaß. Selbst bei einem Hallenturnier kann sich Podolski noch furchtbar ärgern, wie am Sonntag in Gummersbach.

Beim schauinslandreisen-Cup (Podolski war Co-Veranstalter des Hallenturniers) schaffte es der Weltmeister mit seinem Klub Gornik Zabrze ins Finale und traf dort auf Schalke 04. Dabei wurde Podolski von einem Teil der S04-Fans in der SCHWALBEarena ausgepfiffen. Das gefiel dem 38-Jährigen gar nicht. Er wirkte extrem angefressen. Während eines Schmähgesangs ließ sich Podolski dann sogar zu einer provokanten Geste in Richtung der S04-Kurve hinreißen.

Nach dieser Aktion wurde es in der Halle laut. Die Pfiffe wurden mehr und die Schalker legten mit weiteren Schmähgesängen nach. In der Schlussphase des Finalspiels kam Podolski nicht mehr zum Einsatz – wohl auch weil der polnische Erstligist klar unterlegen war. Mit 7:2 siegten die Schalker im Endspiel und holten den Turniersieg. Großen Anteil daran hatte Niklas Castelle, dem beim schauinslandreisen-Cup sechs Treffer gelangen.

Schalke gegen Zabrze: Hitziges Finale mit Zeitstrafen

Auffällig war auch: Selbst ohne Podolski auf dem Feld war das Finale extrem hitzig. Gleich mehrfach stand der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Es gab Rudelbildungen, Gelbe Karten, Zeitstrafen und sogar einen kleinen Schlagabtausch zwischen Schalkern und Zabrze-Spielern auf dem Feld.

Schon bei einem Promi-Kick mit Teams von Podolski und Sänger Nico Santos war das hitzige Finale aber vergessen – auch der Ex-Kölner konnte wieder lachen. „Ich finde es geil. In der Halle passiert viel, ist immer Action. Man bereitet den Leuten eine Freude. Hallenturniere machen immer Spaß“, sagte er zur Veranstaltung in Gummersbach.

Klar ist schon jetzt: Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage des Turniers geben – und Podolski will wieder dabei sein. Auch mit fast 40 brennt der Ex-Nationalspieler noch für den Fußball.

