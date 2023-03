Schalke: Marius Bülter trifft wieder und genießt Arena-Stimmung - "Das saugt man auf"

Gelsenkirchen. Schalke 04 erkämpft sich im Derby gegen den BVB einen Punkt. Zu den gefeierten S04-Spielern gehört der wiedererstarkte Stürmer Marius Bülter.

Glücklich legte Gerald Asamoah seinen Kopf in den Nacken, schloss die Augen und sang inbrünstig in Richtung Nordkurve des FC Schalke 04: „Eine Liebe, die niemals endet!“ 44 Jahre alt ist Asamoah inzwischen, er hat viel erlebt in seiner langen Fußball-Karriere auf und abseits des Rasens – doch dieser Moment war ein besonderer selbst für ihn. „Nach dem Spiel muss man einfach feiern“, sagte Asamoah, inzwischen Lizenz-Leiter, und sprach der tobenden Außer-Rand-und-Band-Menge aus der Seele. 2:2 (0:1) endete das Revierderby gegen Borussia Dortmund, Gelsenkirchen hatte einmal mehr einen wilden Abend erlebt.