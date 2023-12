Schalke: Matriciani fehlt, Amadin mischt mit

Gelsenkirchen Durch das Hochziehen ins Schalker Profi-Training wird Nelson Amadin für seine guten Offensiv-Leistungen im Regionalliga-Team belohnt.

Neben den Langzeitverletzten Sebastian Polter, Yusuf Kabadayi und Dominick Drexler fehlte auch Abwehrspieler Henning Matriciani am Dienstag im Training des Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Matriciani hatte beim wichtigen 2:0-Auswärtssieg in Rostock einen Schlag auf die Wade abbekommen und beschränkte sich zu Wochenbeginn auf Radfahren. „Wir hoffen, dass Henning morgen wieder einsteigen kann“, sagt Schalkes Leiter Lizenz Gerald Asamoah.

Bei Schallenberg wird es knapp

Mittelfeldspieler Ron Schallenberg verspürt nach wie vor muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Ob die Beschwerden bis zum Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen die SpVgg. Greuther Fürth abklingen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch fraglich. Asamoah: „Das kann sehr schwer werden. Er hat das Abschlusstraining vor dem Rostock-Spiel abgebrochen.“ Aus der zweiten Mannschaft gab Offensivmann Nelson Amadin seine Visitenkarte beim Profi-Training ab. „Er macht das sehr, sehr gut“, lobt Gerald Asamoah.

Amadin nimmt Fahrt auf

Nelson Amadin hat in der Schalker Regionalliga-Mannschaft Fahrt aufgenommen und bisher fünf Tore in 14 Spielen erzielt. Beim jüngsten 3:0-Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Düren erzielte Amadin einen Doppelpack. Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel bezeichnete Amadin als „Unterschiedsspieler“ und schätzt neben der Schnelligkeit und des Torriechers auch eine gewisse Unberechenbarkeit beim gebürtigen Rotterdamer: „Man weiß nie, was er als nächstes macht.“

Für Polter ist das Jahr gelaufen

Möglicherweise kann sich Amadin durch gute Trainingsleistungen für höhere Aufgaben empfehlen. Für S04-Stürmer Sebastian Polter, der beim Auswärtsspiel in Rostock eingewechselt wurde und dabei eine Torvorlage zum Erfolg beisteuerte, ist das Jahr 2023 gelaufen. Der frühere Bochumer hatte in den vergangenen Wochen bereits Probleme im Leistenbereich verspürt. Die Schmerzen stellten sich nach genauer Untersuchung als Leistenbruch heraus. Polter wurde bereits operiert. Wann Polter wieder ins Schalker Mannschaftstraining zurückkehren kann, ist noch offen. Routinier Dominick Drexler hatte sich Ende November beim Auswärtsspiel in Düsseldorf (3:5) einen kleinen Muskelfaserriss eingehandelt. Yusuf Kabadayi verletzte sich ebenfalls in Düsseldorf und musste das Aufwärmprogramm ebenfalls wegen eines Muskelfaserrisses abbrechen.

