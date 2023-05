Schalke mit Kurz-Trainingslager? Das sagt Trainer Thomas Reis

Gelsenkirchen. In Leipzig geht es für Schalke 04 um den Klassenerhalt. Zuletzt wurde über ein Kurz-Trainingslager als Vorbereitung auf das Spiel diskutiert.

Schon kurz nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt wurde beim FC Schalke 04 der Blick nach vorn gerichtet – denn mit dem Abpfiff war klar, dass die Gelsenkirchener am kommenden Wochenende ein Endspiel um den Klassenerhalt bekommen werden. Auswärts bei RB Leipzig wird es für die Schalker um alles gehen.

Doch wie geht man diese besondere Woche an? Zuletzt wurde öffentlich darüber spekuliert, ob die Königsblauen zur Vorbereitung auf das Leipzig-Spiel in ein Kurz-Trainingslager bestreiten, um sich gemeinschaftlich einzuschwören. Doch Trainer Thomas Reis hält nicht allzu viel von der Idee. „Man kann es so sehen, klar“, sagte er auf Nachfrage dieser Zeitung. „Aber du wirst da nicht dreimal trainieren, man hat also viele Möglichkeiten, sich auf den Keks zu gehen.“

Schalke-Trainer Thomas Reis will seine Abläufe nicht verändern

Und an fehlender Einstellung hat es nicht gelegen, dass es für Schalke im wichtigen Heimspiel gegen Frankfurt nicht zu einem Sieg gereicht hat. Ein Mentalitätsproblem hat die Mannschaft nicht. „Der Fokus ist brutal, war auch heute brutal“, sagte Reis, der weiter auf seine bewährten Abläufe vertraut. „Mit diesen Abläufen sind wir dahin gekommen, um jetzt dieses Endspiel zu haben. Deswegen werde ich daran definitiv nichts verändern – es sei denn, die Mannschaft möchte das.“

Viel spricht demnach dafür, dass es auf Schalke eine „normale“ Trainingswoche gibt. Konkret heißt das: Am Sonntag nach dem Frankfurt-Spiel haben die Profis einen Tag frei, um die Erlebnisse vom Samstag zu verarbeiten. Am Montagnachmittag wird auf dem Trainingsplatz dann wohl die Vorbereitung auf das Spiel in Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) starten.

