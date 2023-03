Schalke: Moritz Jenz spricht über seinen Traum vom DFB-Team

Gelsenkirchen. Bei Schalke 04 ist Moritz Jenz die Entdeckung der Rückrunde. Selbst eine Zukunft des 23-Jährigen der deutschen Nationalmannschaft scheint möglich

Durch seine guten Leistungen im Trikot von Schalke 04 könnte Innenverteidiger Moritz Jenz womöglich schon bald ein Thema für die deutsche Nationalmannschaft werden. Noch gibt sich der 23-Jährige da allerdings gelassen. „Dazu kann ich nicht viel sagen. Im Moment läuft es sehr gut für mich, aber aktuell zählt erst einmal nur Schalke“, sagte er im Interview mit Sky. „Was danach kommt, ist ein Bonus für mich.“

Der Schalker Stabilisator macht allerdings keinen Hehl daraus, dass das DFB-Team ein Traum von ihm sei. „Natürlich wäre es sehr schön. Ich habe nie in einer U-Mannschaft für Deutschland gespielt und wäre sehr stolz, für mein Land aufzulaufen“, erklärte er. Die Entscheidung liege allerdings beim Bundestrainer.

Schalke will auch in Augsburg furchtlos auftreten

Seit der gebürtige Berliner im Winter-Transferfenster zu Schalke 04 gewechselt ist, steht die Defensive stabil. In seinen ersten sieben Bundesligaspielen ist Jenz noch ohne Niederlage. Der Klassenerhalt ist deshalb wieder zu einem realistischen Ziel der Königsblauen geworden. Ein nächster Schritt in Richtung Ligaverbleib wollen die Schalker am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim FC Augsburg machen.

„Wir wollen sehr mutig spielen, keine Angst haben, unangenehm sein“, erklärte der Verteidiger die Schalker Spielweise. „Zwar spielen wir nicht den schönsten Fußball, doch im Abstiegskampf muss man auch so die Punkte holen.“

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04