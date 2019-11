Gelsenkirchen. Schalke-Trainer David Wagner muss auf fünf Spieler verzichten, wenn sein Team am Freitag auf Union Berlin trifft: Überraschend: Mark Uth fehlt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke muss auf fünf Spieler verzichten - auch Uth fehlt

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 muss beim Bundesliga-Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf fünf Spieler verzichten. Für Offensivmann Mark Uth, der aktuell wegen Adduktorenproblemen kürzer treten muss, kommt ein Einsatz gegen Union zu früh. „Ich bin zuversichtlich, dass Mark in der nächsten Woche wieder einsteigen kann“, sagt David Wagner, der bis auf Uth den gleichen Kader wie beim 2:1-Auswärtssieg in Bremen zur Verfügung hat.

Schalke: Stambouli, Sané und Schöpf werden 2019 wohl nicht zurückkehren

Für Abwehrspieler Benjamin Stambouli (Bruch des Fußwurzelknochens) ist eine Rückkehr in diesem Jahr wohl kein Thema, obwohl der Coach die Hoffnung gehegt hatte, dass der Franzose vor Weihnachten sein Comeback geben könnte. Wagner: „Es wird eine enge Kiste. Ob uns Benjamin vor Weihnachten noch helfen kann, ist jetzt noch nicht abzusehen.“

Mit Abwehrrecke Salif Sané, der sich in der Anfangsphase beim 3:2-Auswärtssieg in Augsburg am Knie verletzte und anschließend operiert werden musste, planen die Königsblauen ohnehin erst ab Februar wieder. „Insofern man das nach der so kurzen Zeit beurteilen kann, ist Salif im normalen Prozess“, stellt der S04-Trainer fest.

Bei Dauerrenner Alessandro Schöpf, der sich beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf einen Muskelfaserriss zuzog, scheint der Heilungsprozess etwas länger zu dauern. „Leider ist es bei Schöpfi ein bisschen langwieriger“, sagt Wagner, „wir müssen sehen, ob er vor Weihnachten helfen kann oder erst zum neuen Jahr. Leider ist es bei ihm nicht so zügig vorangegangen wie wir uns das vorgestellt haben.“

Schalke-Talent Boujellab befindet sich im Aufbautraining

Mittelfeld-Talent Nassim Boujellab, der ebenfalls durch einen Muskelfaserriss zurückgeworfen wurde, befindet sich aktuell im Aufbautraining. „Nassim wird in der Woche nach dem Leverkusen-Spiel wieder voll ins Training einsteigen, vielleicht auch schon in der nächsten Woche“, blickt der Schalker Fußball-Lehrer voraus.