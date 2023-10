Schalke muss den Kader im Winter umbauen - Geraerts sucht das richtige Personal

Gelsenkirchen. Schalke 04 stoppt seine Pleitenserie, befindet sich aber weiter in einer bedrohlichen Lage. Trainer Karel Geraerts versprüht Zuversicht.

Wie Karel Geraerts richtig tickt, konnten die Fans des FC Schalke 04 zum ersten Mal sehen, als am Samstag das Spiel gegen Hannover 96 gerade beendet war. Als sie hüpften und die Stimmung nach dem 3:2 (1:0)-Zittersieg kochte. Geraerts schickte die Profis nicht in die Kurve, er ließ sie einen Kreis bilden, stellte sich selbst in die Mitte, hielt eine kurze Rede. Laut, klar in seiner Aussprache, alle hörten ihm zu. „I saw a team fighting“, brüllte er auf Englisch. Dass die Mannschaft kämpfte und zusammenhielt, war die Botschaft dieses Spiels – und ein Mutmacher für die nun folgenden zwei Auswärtsspiele.