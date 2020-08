Schalke: Darum ist Nabil Bentaleb weiter unerwünscht

Gelsenkirchen. An diesem Mittwoch sollte Nabil Bentaleb zu Schalke 04 zurückkehren und mit dem Team trainieren. Der Bundesligist stellt den Algerier aber frei.

Noch im Trainingslager in Herzlake sprachen die Verantwortlichen des FC Schalke 04 davon, an diesem Mittwoch Nabil Bentaleb zurück in Gelsenkirchen zu erwarten. Trainer David Wagner erklärte am Sonntag, nach dem 5:1-Erfolg im Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück: "Am Ende ist es so, dass Nabil ab Mittwoch wieder dbaei ist. Ich habe gesagt, wir schauen uns alle an." Nun ist Mittwoch - und wo ist Bentaleb?