Schalke nach Reis-Rauswurf: Diese Trainer sind verfügbar

14 Namen in zehn Jahren: Die Liste aller Schalke-Trainer

Die Verpflichtung des Schweizers Christian Gross am 27. Dezember 2020 endete in einem Desaster. Der damals 66-Jährige war als "harter Hund" geholt worden. Doch das Team gewann unter seiner Führung nur eins von zehn Pflichtspielen und war Bundesliga-Schlusslicht. Am Ende war gar von einer "Revolte" von Spielern gegen den Trainer die Rede, was die Schalke-Spitze dementierte. Doch für Gross war am 28. Februar 2022 Schluss.

Foto: Sebastian El-Saqqa / Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto