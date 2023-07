Schalke-Neuzugang Schallenberg: "Halbe Liga hat Hoffnungen"

Gelsenkirchen. Wie ist die Stimmung beim FC Schalke 04 vor dem Saisonstart? Wer ist die größte Konkurrenz? - darüber sprechen wir im Podcast Fußball Inside.

Das regnerische Wetter hielt die königsblauen Anhänger nicht ab: Über 50.000 Fans strömten zum Schalke-Tag, um ihre Mannschaft vor dem Start der 2. Bundesliga noch einmal live zu sehen.

Für unseren Podcast Fußball Inside war Reporter Andreas Ernst gemeinsam mit Kommentator Nils Halberscheidt live auf der Bühne um mit den Profis Michael Langer, Tobias Mohr, Neuzugang Ron Schallenberg und Kapitän Simon Terodde zu sprechen. Vor tausenden gespannt lauschenden Fans richtete sich der Blick auf den ersten Spieltag, die Auswärtspartie beim Hamburger SV, die Stimmung innerhalb der Mannschaft und wer den Königsblauen im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga gefährlich werden könnte.

Kapitän Terodde sprach nicht nur über sein neues Amt und was die Binde für ihn bedeutet, sondern auch über die schwere Knieverletzung von Leo Greiml und was die Diagnose Kreuzbandriss in der Mannschaft ausgelöst hat.

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04