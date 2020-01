Düsseldorf. Schalke ist in die Vorbereitung für die Rückrunde gestartet. Das Trainingslager im spanischen Fuente Alamo findet ohne Benjamin Stambouli statt.

Schalke ohne Stambouli, aber mit fünf Talenten nach Spanien

Die Winterpause ist für die Fußballer des FC Schalke 04 beendet. Am Freitag stand in Gelsenkirchen ein nicht-öffentlicher Leistungstest auf dem Programm. Anschließend ging es für die Mannschaft von Trainer David Wagner zum Düsseldorfer Flughafen. Um 19:15 Uhr startet der Flieger mit der Flugnummer x38944 nach Corvera. In Fuente Alamo in der spanischen Region Murcia wird sich Schalke bis zum 9. Januar auf die Bundesliga-Rückrunde vorbereiten.

Nicht zur Reisegruppe gehört Benjamin Stambouli. Er wird in Gelsenkirchen bleiben. Kontrolluntersuchungen haben ergeben, dass die Knochenheilung nach seinem Fußbruch noch nicht so weit fortgeschritten ist wie erhofft. Der Innenverteidiger wird erst im Februar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Fünf Talente begleiten die Schalke-Profis

Dafür dürfen sich gleich fünf Talente in Spanien beweisen. Malick Thiaw und Can Bozdogan aus der U19 sowie Sören Ahlers, Nick Taitague und der zuletzt bei den Profis aushelfende Timo Becker aus der U23 begleiten das Profiteam. Auch Neuzugang Michael Gregoritsch ist dabei und wird in Fuente Alamo erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren.

Guido Burgstaller und Markus Schubert leiden derweil an einem Infekt und sollen am Samstag nachreisen. Dann wird der Schalker Kader aus 27 Spielern bestehen.

Mit diesem Kader reist Schalke ins Trainingslager:

Tor: Sören Ahlers, Michael Langer, Alexander Nübel, Markus Schubert*

Abwehr: Timo Becker, Jonas Carls, Ozan Kabak, Jonjoe Kenny, Juan Miranda, Matija Nastasic, Bastian Oczipka, Malick Thiaw

Mittelfeld: Nassim Boujellab, Can Bozdogan, Daniel Caligiuri, Michael Gregoritsch, Amine Harit, Omar Mascarell, Weston McKennie, Levent Mercan, Alessandro Schöpf, Suat Serdar, Nick Taitague

Angriff: Guido Burgstaller*, Ahmed Kutucu, Rabbi Matondo, Benito Raman

*Guido Burgstaller und Markus Schubert sollen nach auskuriertem Infekt nachreisen