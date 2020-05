Schalke: Olaf Thon warnt nach Derby-Pleite vor "freiem Fall"

Gelsenkirchen. Der Schalker Eurofighter Olaf Thon kritisiert die Leistung der Königsblauen gegen den BVB: "Sportlich nichts für die Bundesliga-Werbung getan."

Olaf Thon hatte es am Wochenende nicht leicht. Da machte die ganze Bundesliga Werbung für den deutschen Fußball, zeigte, dass sportliche Leistung trotz der Corona-Hygienregeln der DFL möglich ist - nur sein Ex-Klub, der FC Schalke 04, machte ihm Sorgen und ging im Revierderby bei Borussia Dortmund sang- und klanglos mit 0:4 unter.

Kritik auch an Schalke-Torwart Schubert

"Der FC Schalke 04 hat beim Re-Start sportlich wenig bis gar nichts zur Werbung für die Bundesliga beigetragen", schreibt der Eurofighter, der 1997 mit den Königsblauen den Uefa-Pokal gewonnen hatte, in seiner Kolumne für den Kicker. Da Schalke durch die Pleite in Dortmund nun von Rang sechs auf Rang acht abrutschte, warnt der 1990er-Weltmeister Thon: "Dies darf jetzt nicht in einen freien Fall ausarten!"

Thon machte in dem zum ersten Mal ohne Zuschauer ausgetragenen Derby dieselben Probleme in der Mannschaft von Trainer David Wagner aus, unter der sie auch schon vor der Corona-Pause gelitten hatte - "und zwar in allen Mannschaftsteilen". Auch den erneut patzenden jungen Torwart Markus Schubert (21) verschonte der 54-jährige gebürtige Gelsenkirchener in seiner Generalkritik nicht: Er würde sich wünschen, "dass er eine insgesamt coolere Körpersprache an den Tag legt - vor allem, nachdem er ein Tor kassiert hat, das er maßgeblich verursacht hat".

Verständnis für Aufkeimen der Ausgliederungs-Diskussion

Weil Thon aus langjähriger Verbundenheit mit dem Klub weiß, wie die Mechanismen auf Schalke funktionieren, wundert es ihn auch nicht, dass nun durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies das Thema Ausgliederung der Profi-Mannschaft wieder aufs Tableau kommt. Seine Ansicht: "Auf Schalke war man immer stolz darauf, ein eingetragener Verein zu sein. Ich bin dennoch der Meinung, dass immer alles auf den Tisch gehört." Auch Olaf Thon weiß aber auch, dass eine Ausgliederung keine schnelle Nummer ist, sondern nur mit der Zustimmung der Mitglieder möglich ist. (meme)