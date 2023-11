Schalke: Ouédraogo muss um WM bangen – auch Karaman verletzt

Nürnberg. Fährt Schalke-Talent Assan Ouédraogo wirklich zur U17-WM nach Indonesien? S04-Sportdirektor André Hechelmann äußert sich skeptisch.

Viel wurde in den vergangenen Tagen über Assan Ouédraogo gesprochen. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob das Top-Talent von Schalke 04 zur U17-Weltmeisterschaft nach Indonesien reist (Beginn am 10. November) oder nicht. Unter der Woche kommunizierten die Schalker, dass der Mittelfeldspieler nur für Teile des Junioren-Turniers abgestellt wird – voraussichtlich nur während der offiziellen Fifa-Abstellungsperiode nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Elversberg am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky). Das erste WM-Spiel der Deutschen würde er so in jedem Fall verpassen.