Schalke: Peter Knäbel zerlegt S04-Profis nach Pleite wie noch nie

Paderborn. Extrem angefressen war Sportvorstand Peter Knäbel von Schalke 04 nach dem 1:3 beim SC Paderborn. Er wurde deutlich wie noch nie.

Das frustrierende, niederschmetternde Spiel war gerade beendet, die Profis des FC Schalke 04 hatten sich nach dem hochverdienten 1:3 (0:1) beim SC Paderborn ein Pfeifkonzert in ihrer Fankurve abgeholt, da bat Sportvorstand Peter Knäbel die gesamte Mannschaft in die Kabine. Und er ließ seine ganze Wut, seine ganze Enttäuschung heraus. Wenige Minuten später gab er in der Mixed Zone einen Einblick in seine Emotionen - und er zerlegte die Mannschaft wie noch nie in seiner zweieinhalb Jahre andauernden Amtszeit.