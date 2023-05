Schalke-PK heute live: Das sagt Thomas Reis vor Eintracht Frankfurt

So spannend war die Bundesliga schon ewig nicht mehr. Und der Ruhrpott ist mittendrin. Zwei Spieltage vor dem Ende, kann und will Borussia Dortmund noch Meister werden, während Schalke und Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst, liefern zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Die Entscheidung naht im Abstiegskampf. Schalke trifft am Samstag auf Eintracht Frankfurt. Die PK zum Spiel mit Thomas Reis heute im Live-Ticker.

Hochspannung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga: Mehrere Klubs kämpfen vor den letzten beiden Saisonspielen um den Ligaverbleib, darunter auch der FC Schalke 04. Nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche beim FC Bayern stehen die Königsblauen unter Druck. Im letzten Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr, Sky) muss dringend ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt her. Angesichts der schweren Aufgabe am letzten Spieltag würden ein Remis oder eine Niederlage die Chancen der Schalker drastisch senken.

Schalke hofft auf Comeback von Moritz Jenz

Vor dem vorletzten Spieltag liegt Schalke auf dem Abstiegsrelegationsplatz. „Jedes Spiel ist für uns jetzt ein Finale“, sagte Moritz Jenz zu Wochenbeginn. Er könnte die Abwehr nach der herben Niederlage beim FC Bayern München am vergangenen Samstag stabilisieren. Sein bis dato letztes Spiel hat er am 23. April gemacht. Ist er am Samstag bereit für einen Einsatz. Diese und weitere Fragen wird Schalke-Trainer Thomas Reis heute bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt beantworten. Ab 12:30 Uhr sitzt Reis auf dem Podium, wir sind live dabei.

Schalke-Pk vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt heute im Live-Ticker

12:30 Uhr: Es geht los. Thomas Reis ergreift das Wort.

12:15 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Gleich beginnt hier die Schalke-PK mit Trainer Thomas Reis. Was er zu sagen hat, lesen Sie hier im Ticker.

