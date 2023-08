Schalke-Stress setzt Thomas Reis zu - "ein paar Kilos sind drauf gekommen"

Gelsenkirchen. Schalke steckt in der Krise, die Unruhe nimmt zu. Trainer Thomas Reis hat über die Lage beim S04 gesprochen. Der Live-Ticker zum Nachlesen

Der FC Schalke 04 muss am Samstag (13 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden bestehen. Der Klub befindet sich in einer Krise. Die Unruhe? Steigt. Was plant Trainer Thomas Reis? Das hat er am Donnerstag erklärt.

Schalke-PK mit Thomas Reis heute live im Ticker

13.23 Uhr: Thomas Reis zur Zweiten Liga: "Ich habe nicht das Gefühl, dass es rauer geworden ist."

13.20 Uhr: Thomas Reis über mögliche weitere Schalke-Transfers: "Stand jetzt ist erst mal nichts weiter geplant. Aber wir sind weiter dran." Und der Kader? "Wir sind überall doppelt besetzt, das war mir wichtig."

13.18 Uhr: "Ein paar Kilos sind drauf gekommen, vielleicht durch den Stress. Ich weiß, dass die Geduld irgendwann aufhören kann. So lange ich noch atmen kann, bin ich beruhigt."

Reis über seine persönliche Situation: "Das ist das normale Geschäft. Wenn der Erfolg nicht da ist, weiß ich, dass die Geduld irgendwann zu Ende sein kann." #S04 #SVWWS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 31, 2023

13.16 Uhr: "Die Linksverteidiger-Position war nicht doppelt besetzt", meint Thomas Reis, deswegen sei ein Transfer nötig gewesen. Schalke hat Derry John Murkin verpflichtet. Thomas Ouwejan werde aber am Samstag spielen.

13.14 Uhr: Thomas Reis über Torhüter Marius Müller: "Er ist sehr stabil, er wird auch diese Situation meistern."

13.12 Uhr: Thomas Reis über die Kritik an seiner Person, das Training sei zu hart: "Ich kann behaupten, dass meine Steuerung sehr, sehr gut ist. Ich steuere seit Jahren so, wir sind nicht im Wald, wir haben ein gutes System. Es gibt immer unterschiedliche Gründe, warum es Verletzungen gibt. Es ist immer schwer, eine einzelne Ursache zu finden. Wir sind dran. Ich habe noch nicht eine Rückmeldung, dass wir weniger trainieren sollen.

Reis über die Kritik an seiner Trainingsgestaltung: "Das sind die normalen Mechanismen. (...) Ich kann behaupten, das meine Steuerung sehr gut ist. Ich steuere seit Jahren so. Man sollte schon in der Lage sein, 60 bis 90 Minuten pro Tag zu trainieren." #S04 #SVWWS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 31, 2023

Schalke-Trainer Thomas Reis: "Wichtig ist, dass wir uns alle wohlfühlen"

13.10 Uhr: Reis über Wehen Wiesbaden: "Uns erwartet ein Gegner, der selbstbewusst ist. Sie haben wenig Ballbesitz, aber aus diesem machen sie sehr viel. Bei Standards sind sie auch sehr, sehr gefährlich."



13.08 Uhr: "Wichtig ist, dass wir uns alle wohlfühlen, deswegen beziehe ich die Mannschaft immer mit ein. Wir müssen uns stabilisieren", erklärt Reis. Es könne sein, dass die Ausrichtung eine andere sei, "aber wir wollen auch ins Pressing reinkommen".

Reis über eine möglicherweise angepasste Taktik, z. B. etwas flacher zu stehen. "Es geht darum zu schauen, was für die Mannschaft aktuell am besten ist. (...). Wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen." Hat noch mehr gesagt, mehr im Text. #S04 #SVWWS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 31, 2023

13.07 Uhr: "Dass ist nicht begeistert bin, ist ja klar. Die letzten beiden Spiele waren nicht unser Anspruch. Wir arbeiten immer daran, wir waren in einem sehr guten Austausch", sagt Thomas Reis.

Reis zum Berater-Zoff der Torhüter: "Ich kenne Herrn Backs nicht. (...) Es gibt keinen Gewinner daraus. Ich habe die Aufgabe, die Mannschaft auf Wehen vorzubereiten - da ist das nicht förderlich." #S04 #SVWWS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 31, 2023

Thomas Reis ist enttäuscht vom Berater-Streit auf Schalke

13.05 Uhr: Thomas Reis über den Berater-Streit auf Schalke: "Unruhig macht mich das nicht, ich kenne die Person nicht. Ich habe noch nicht einmal mit ihr gesprochen. Ich war immer im Austausch mit Ralle, der Spieler war informiert. Wenn man es medial macht, dann ist das schade. Mich soll es nicht weiter interessieren."

13.02 Uhr: Thomas Reis zum Personal: "Die Situation ist angespannt." Latza ist aber ins Training zurückgekehrt. Zu den Neuen: Bei Kalas dauert es, ihn spielfähig zu bekommen, er sei aber weit. Murkin steht wohl im Kader.

12.28 Uhr: Los geht es um 13 Uhr.



