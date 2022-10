Schalke-Podcast: Alles zum Endspiel von Trainer Frank Kramer

Gelsenkirchen. In unserem Podcast "fussball inside" geht es um die verzwickte Lage von Schalke-Trainer Frank Kramer - und ein Highlight für Rot-Weiss Essen.

Rot-Weiss Essen ist nach schwachem Saisonstart in der 3. Liga inzwischen der Befreiungsschlag gelungen. Nicht zuletzt das zeigt: Der Aufsteiger ist in der Liga angekommen. Und nun steht für die RWE-Fans ein echtes Highlight-Spiel auf dem Programm, denn am Samstag (14 Uhr/WDR und MagentaSport) ist Dynamo Dresden an der Hafenstraße zu Gast. Brisanz ist da garantiert.

Auf einen solchen Befreiungsschlag hofft an diesem Wochenende auch Revier-Nachbarn Schalke 04. In der Bundesliga sind die Königsblauen seit drei Spielen sieglos und der Druck auf Trainer Frank Kramer ist riesig.

Endspiel für Schalke-Trainer Frank Kramer

Sollte auch an diesem Freitag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr/DAZN) verloren werden, dürften die Tage von Kramer in Gelsenkirchen gezählt sein. Heißt: Die Begegnung mit der TSG ist für den Coach ein echtes Endspiel.

Genau darüber haben wir in unserer in der neuen Folge unseres Pocasts „fußball inside“ gesprochen. Diesmal sprach Moderator Nils Halberscheidt mit RWE-Reporter Justus Heinisch und Schalke-Reporter Robin Haack Klartext.

