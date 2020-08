Schalke-Podcast: Warum das Trainingslager kein Erfolg ist

Längenfeld. In unserem Podcast „Fußball Inside“ diskutieren wir Themen des Revierfußballs. Diesmal geht es um Schalke 04 - direkt aus dem Trainingslager.

Seit sieben Tagen bereitet sich die Bundesliga-Mannschaft des FC Schalke 04 in Längenfeld auf die Saison vor. Mit dabei für uns: Schalke-Reporter Andreas Ernst. Gemeinsam mit Moderator Timo Düngen gibt er für "Fußball Inside" einen Einblick, was bei Schalke gut und was nicht so gut läuft. Themen gibt es aktuell jedenfalls einige.

Da wäre zunächst die Corona-Situation der Schalker in Österreich. Ein Spieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet, fünf Profis sind nun "Kontaktgruppe 1" und können nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Zwei Testspiele fielen aus, zwei U23-Spieler mussten nachreisen. Was bedeuten diese Einschränkungen für Trainer David Wagner und den Erfolg der Vorbereitung? Wie geht die Mannschaft damit um?

Schalke-Frage: Können Ibisevic und Kolasinac helfen?

Auch die personelle Situation ist eine Diskussion wert. In zwei Wochen beginnt die Saison - Schalke hat aber bisher weder einen Zu-, noch einen Abgang vermeldet. Doch nun könnte es schnell gehen: Weston McKennie hat das Trainingslager verlassen und ist auf dem Weg nach Turin. Beim italienischen Dauermeister Juventus soll er einen Vertrag unterschreiben. Die Fragen für unseren Podcast: Lohnt sich der Deal für Schalke? Passt McKennie nach Turin?

Doch wer können mögliche Zugänge sein? Zwei bosnische Nationalspieler sind im Gespräch: Vedad Ibisevic und Sead Kolasinac. Der 36-jährige Ibisevic soll für den Sturm kommen, der Ex-Schalker Kolasinac ist der Wunschkandidat für die linke Abwehrseite. Unsere Fragen: Wie wahrscheinlich ist es, dass Ibisevic und Kolasinac kommen? Können Sie Schalke wirklich helfen?

Und am Ende steht dann eine Trainingslager-Bilanz! Viel Spaß beim Hören!