Schalke-Podcast: Wie Manuel Baums Start zu bewerten ist

Essen. Länderspielpause - aber nicht Podcast-Pause! In "Fußball Inside" diskutieren wir über Schalkes Trainer Manuel Baum, den BVB und den MSV Duisburg.

Auch in der Länderspiel-Pause diskutieren wir über den Revier-Fußball - denn Themen gibt es genug. Unsere Schwerpunkte liegen beim FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg - aber wir reden auch kurz über Borussia Dortmund und den VfL Bochum.

Seit einer Woche ist der neue Schalke-Trainer Manuel Baum im Amt - und der Start missriet komplett. Die Königsblauen gingen bei RB Leipzig mit 0:4 (0:3) unter, kleben weiter am Tabellenende. Sie stellen nach wie vor viele Negativrekorde auf. Was hat Manuel Baum verändert? Wie lauten die Erkenntnisse aus dem 5:1-Testspielerfolg über den Zweitligisten SC Paderborn am Donnerstag? Wie ist Last-Minute-Zugang Kilian Ludewig zu bewerten? War es richtig, Sebastian Rudy abzugeben? Alles Fragen, über die wir diskutieren.

Bei Borussia Dortmund läuft es etwas besser: Der BVB schickte den SC Freiburg mit einer Packung nach Hause und blieb auch am "Deadline Day" standhaft: Jadon Sancho spielt auch in der Hinrunde der laufenden Saison in Dortmund, sämtliche Avancen aus England wehrten die Dortmunder ab. Das ist auch ein kurzes Thema in unserem Podcast.

Noch ohne Niederlage in der 2. Bundesliga ist der VfL Bochum - fünf Punkte nach drei Spielen sind eine gute Bilanz. Doch kann der VfL damit komplett zufrieden sein? Im Spiel gegen Osnabrück war viel mehr drin als nur ein 0:0. Darüber sprechen wir kurz im Podcast.

Umgekehrte Welt in der 3. Liga: Der MSV Duisburg, als Mitfavorit gestartet, wartet nach drei Spieltagen noch auf einen Sieg - Aufsteiger 1. FC Saarbrücken thront an der Tabellenspitze. Am Freitag treffen die Teams aufeinander. Einige unserer Fragen: Wie problematisch ist der missglückte Start für den MSV? Wie schwierig ist es finanziell, dass nun wieder ein Geisterspiel stattfindet? Wie fest sitzt Trainer Torsten Lieberknecht noch im Sattel?

Moderator Timo Düngen diskutiert mit Funke-Sport-Schalke-Reporter Andreas Ernst.