Schalke-Sturm: Simon Terodde verletzt, Chance für unzufriedenen Sebastian Polter

Gut gekämpft, aber dennoch ausgeschieden. Im DFB-Pokalspiel beim FC St. Pauli konnte Schalke trotz der 1:2-Niederlage nach Verlängerung defensiv überzeugen, ein Fortschritt unter Trainer Karel Geraerts ist zu erkennen. Für Probleme sorgt aktuell noch das Umschaltspiel. In unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk diskutieren Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) und Robin Haack (Schalke Reporter) über das Pokal-Aus – und die Abstellung von Top-Talent Assan Ouédraogo für die U17-WM.

Hamburg. Sebastian Polter hat seinen Stammplatz im Sturm des FC Schalke 04 erneut verloren. Zufrieden ist er aktuell nicht, in Nürnberg könnte er starten.

Es lief bereits die Nachspielzeit der Verlängerung, als noch eine Flanke des FC Schalke 04 in den Strafraum des FC St. Pauli flog. Es war die letzte Chance, sich doch noch ins Elfmeterschießen zu retten. Sebastian Polter stieg hoch, erwischte den Ball mit dem Kopf - vorbei. Schalke verlor das Zweitrunden-Pokalspiel beim FC St. Pauli mit 1:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung. Und Polter kam mit wechselhafter Stimmung in die Mixed Zone. Weil die Leistung der Schalker Mannschaft gute und weniger gute Elemente hatte. Weil er zwar lange auf dem Platz stand, aber wieder nicht von Beginn an. Er erlebt eine Achterbahnsaison auf Schalke.