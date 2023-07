Schalke präsentiert Ausweichtrikot - Fan-Meinung geteilt

Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Mittersill. Jetzt fehlen nur noch Haupttrikot und Hauptsponsor: Schalke 04 präsentierte im Trainingslager in Mittersill das Ausweichtrikot.

Mit einem Teamfoto endete am Freitagvormittag die letzte Trainingseinheit auf dem Platz - mit einem besonderen Teamfoto. Die Mannschaft des FC Schalke 04 setzte sich am siebten Tag des Trainingslagers in Mittersill vor die Sitzplatztribüne, prall gefüllt mit Fans, und ließ sich ablichten. Das ist in jedem Jahr ein Höhepunkt. Diesmal hatten sich die Schalker etwas Besonderes einfallen lassen. Zum letzten Foto entledigten sich die Profis ihrer Trainingsjacken - sie trugen das neue Ausweichtrikot.

Direkt danach bildete sich eine Schlange am mobilen Fanshop. Das Trikot kostet 89,95 Euro (Herren und Damen) sowie 69,95 Euro (Kinder), ist aktuell in der Fan-Edition mit dem Aufdruck "Schalke 04" erhältlich.

Geschildert wird es von Schalke und dem Ausrüster-Duo Adidas/11teamsports so: "Auf der Brust das schwarzen Leibchens mit V-Ausschnitt ist erneut der Schalke-04-Schriftzug zu sehen. Darüber befinden sich zwei spitz zulaufende Streifen in Königsblau und Weiß, die einen besonderen optischen Effekt auf der Vorderansicht bilden. Auch entlang der Seitennaht finden sich die weißen und königsblauen Akzente wieder."

Die Reaktionen der Fans waren gemischt - einige fühlten sich an Trikots anderer Profiklubs erinnert. "Ist bestellt", schrieb @jonasblome2801. "Ich find's sehr geil", twitterte @SimonTV07. Auch @andi7_s04 lobte: "Mir gefällt es besser als alle Ausweichtrikots der letzten zehn Jahre." Hingegen twitterte @BIauAffe: "Wenn nicht Schalke 04 draufstehen würde, könnte man meinen, es ist ein HSV-Auswärtstrikot." @10Hoffi schrieb: "Gibt mir irgendwie Bielefeld-Vibes." Und @Nordkurve12 kritisierte: "Langweilige Trikots seit Jahren."

Nun fehlt lediglich das Haupttrikot - es soll rund um das Wochenende mit dem Heimspiel gegen den FC Twente (22. Juli) und dem Schalke-Tag (23. Juli) präsentiert werden.

