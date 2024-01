Schalke: Preise und Bilder des Team-Hotels in Portugal

Albufeira Noch bis 10. Januar ist Schalke 04 zu Gast in einem schicken Hotel in Albufeira – selbst Cristiano Ronaldo nächtigte hier schon mal.

Die Zeit zwischen zwei Trainingseinheiten nutzten einige Profis von Schalke 04 am Freitag, um das riesige Gelände des Pine Cliffs Resorts Algarve im portugiesischen Albufeira zu erkunden – denn das Mannschaftshotel hat so einiges zu bieten. Es liegt malerisch an steilen Klippen der Atlantik-Küste und hat einen direkten Zugang zu einem privaten Strand-Abschnitt, inklusive Beach-Bar. Vom Strand veröffentlichten etwa Cedric Brunner, Lino Tempelmann, Kenan Karaman, Yusuf Kabadayi und Blendi Idrizi ein gemeinsames Bild in den Sozialen Medien.

Doch das Hotelgelände bietet mehr als nur Strand und Meer – denn es ist riesig. Die Anlage des Pine Cliffs Resorts ist vergleichbar mit einer kleinen Stadt. Ist der Pförtner an der Schranke mit dem Auto passiert, führen mehrere Straßen über das Gelände. Selbst ein 9-Loch-Golfplatz findet hier Platz. Mittelpunkt des Geländes ist das Hotel, doch im Pine Cliffs kann man nicht nur dort übernachten – auch etliche Apartments sind für Reisende buchbar.

Schalke: Die Verantwortlichen loben die Hotelanlage

Die Schalker Mannschaft ist in Doppelzimmern im Hotel untergebracht. Spannend: Die Zimmeraufteilung hat Simon Terodde verantwortet. Der 35 Jahre alte S04-Kapitän hat entschieden, wer sich mit wem ein Zimmer teilt.

Ein Luxus für die Schalker: Selbst für die täglichen Trainingseinheiten müssen die Königsblauen das Resort nicht verlassen – denn auch ein Fußballplatz und ein großer Fitness-Raum (direkt neben dem Feld) finden im Pine Cliffs Platz. Die Verantwortlichen sind davon begeistert. „Es ist sehr schön. Wir waren schon im Vorfeld hier und haben es uns angeschaut, es passt alles. Auch der Fitness-Raum ist super – toll, dass die verletzten Spieler sogar beim Training zuschauen können. Genau so etwas wollten wir“, erklärt Lizenzspielerchef Gerald Asamoah.

Auf dem Gelände des Schalker Mannschaftshotels in Portugal: Eine Klippe direkt am Strand des Atlantiks. Foto: RHR-FOTO

Auch Cristiano Ronaldo war schon Gast im Schalke-Mannschaftshotel

Es ist auffällig, wie sauber und neu das kleine Fußballcenter im Pine Cliffs noch wirkt – was daran liegt, dass sich das Resort erst kürzlich auf Fußballteams eingestellt hat. Der Trainingsplatz ist noch recht neu und in einem super Zustand, wie Trainer Karel Geraerts bescheinigt. Für den Bau der Anlage wurde extra eine Driving Range für Golfer verkleinert. Als eines der ersten Teams war erst im Sommer 2023 der saudi-arabische Top-Club Al Nassr zu Gast – inklusive Superstar Cristiano Ronaldo.

Weil die Anlage in Albufeira so riesig ist, begegnen die Schalke-Profis auch mal ganz normalen Urlaubern. Doch ein Aufenthalt im Schalker Mannschaftshotel ist nicht günstig. Ein Doppelzimmer im Hotel-Komplex kostet auch in der Nebensaison im Winter mindestens 200 Euro pro Nacht. Apartments sind ab 250 Euro pro Nacht buchbar – jeweils ohne Verpflegung.

Die Profis von Schalke 04 haben zwischen den Einheiten immer mal wieder etwas Zeit, um auf dem Gelände des Pine Cliffs Resort zu entspannen - wie hier Blendi Idrizi, Kenan Karaman und Cedric Brunner (von links). Foto: RHR-FOTO

Das Gelände des Schalker Mannschaftshotels ist riesig - und extrem gepflegt. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Palmen auf der Terrasse im Innenhof des Pine Cliffs in Albufeira. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04