Schalke-Profi Nassim Boujellab träumt von Titeln mit S04

Gelsenkirchen. Seit dem DFB-Pokal-Sieg 2011 wartet Schalke auf eine Trophäe. Boujellab hofft, eines Tages ebenfalls solche Erfolge mit S04 feiern zu können.

Mittelfeldspieler Nassim Boujellab vom FC Schalke 04 träumt davon, eines Tages einen Titel mit den Königsblauen zu gewinnen. Das verriet er in einem Q&A bei "Instagram".

Auf die Fan-Frage nach seinem großen Ziel postete er in seiner Story ein Bild des Schalker DFB-Pokal-Triumph aus dem Jahr 2011, auf dem der damalige S04-Kapitän Manuel Neuer den Pokal in die Luft stemmte. Dazu schrieb er „eines Tages einen Titel zu gewinnen.“

Nach insgesamt fünf Jahren in der Jugend und der zweiten Mannschaft der Schalker gehört er seit der Rückrunde der vergangenen Saison fest zum Profikader. „Es war mein absoluter Traum, als Jugendspieler des FC Schalke 04 eines Tages auf dem Rasen der Veltins Arena zu stehen und ich bin stolz, das königsblaue Trikot zu tragen“, schreibt er in einer weiteren Antwort an seine Follower.

Schalkes Nassim Boujellab überzeugt auch an der PlayStation

n der fußballfreien Zeit machte der 20-Jährige in den vergangenen Wochen mit starken Auftritten an der Konsole von sich reden. Der passionierte FIFA-Spieler tritt für seine Schalker derzeit regelmäßig bei der Bundesliga Home Challenge an. Dabei gewann er bislang all seine Partien souverän. Gegen BVB-Profi Achraf Hakimi feierte er im Revierderby vor einigen Tagen sogar einen 8:0-Sieg.

Auf eine Nutzer-Frage, warum er im virtuellen Revierderby „nur“ mit 8:0 gewonnen hat, antwortete Boujellab frech: „Hab Mitleid gehabt.“ Trotz seiner Begabung an der PlayStation hat es der gebürtige Hagener nicht vor, eines Tages in den eSport-Bereich zu wechseln, wie er erklärt.

Im Interview mit dieser Redaktion erklärte er vor einigen Wochen, weshalb er derart gut in der Fußball-Simulation FIFA ist. „Ich war schon immer ein guter Zocker. In meiner Kindheit habe ich mit meinen Cousins etliche Turniere ausgetragen. Wenn es die Zeit zugelassen hat, haben wir uns duelliert.“ Nach eigenen Angaben spielt er „drei bis viermal die Woche für ein bis zwei Stunden, sofern es de Zeit zulässt“. (rh)