Schalke-Profi Rodrigo Zalazar überragt bei Nationalmannschafts-Debüt

Essen. Rodrigo Zalazar hat sein Debüt für die Nationalmannschaft Uruguays gegeben. Der Schalke-Profi erzielte dabei gleich einen Doppelpack.

Was für ein Abend für Schalke-Profi Rodrigo Zalazar. Der 23-Jährige feierte sein Länderspieldebüt für die Nationalmannschaft Uruguays im Spiel gegen Nicaragua und zeigte dabei eine überragende Leistung. Mit zwei Treffern beim 4:1-Sieg des zweimaligen Weltmeisters avancierte der offensive Mittelfeldspieler zum Matchwinner für "La Celeste".

Schalke-Profi Rodrigo Zalazar: "Was für eine Nacht"

Uruguays Nationaltrainer Marcelo Bielsa hatte Zalazar bei dessen Debüt gleich von Beginn an das Vertrauen geschenkt. Zunächst erzielte Matías Arezo in der achten Minute das 1:0 für Uruguay, Arezo verschoss in der 28. Minute zudem einen Strafstoß. Vor der Pause konnte Uruguay durch Zalazar auf Vorarbeit von Facundo Pellistri allerdings noch auf 2:0 stellen (37.). Brian Rodríguez erzielte das 3:0 (56.), Zalazar traf schließlich in der 82. Minute per Distanzschuss zum zweiten Mal. Als Nicaragua in der Nachspielzeit zum Ehrentreffer kam, hatte Zalazar bereits das Spielfeld verlassen, um sich den wohlverdienten Applaus der Zuschauer im Estadio Centenario abzuholen. „Was für eine Nacht“, schrieb der bestens gelaunte Zalazar nach dem Spiel auf Instagram.

Nach der starken Leistung dürfte Zalazar auch im nächsten Test gegen Kuba (21. Juni) wieder auflaufen dürfen. Zalazar musste länger auf seine Nationalmannschafts-Nominierung warten, die WM-Teilnahme im vergangenen Winter in Katar zerschlug sich, weil sich der S04-Profi den Mittelfuß gebrochen hatte. In der Bundesliga kam Zalazar in der abgelaufenen Saison zu 22 Einsätzen, in denen ihm ein Treffer gelang, sechs Tore bereitete er vor.

Rodrigo Zalazar: Bleibt er auf Schalke oder nicht?

Noch ist unklar, ob Zalazar auch in der kommenden Saison für Schalke in der 2. Bundesliga auflaufen wird. Der gebürtige Spanier hat noch Vertrag bis 2026. „Wir gehen davon aus, dass er bleibt“, sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann zuletzt. Ein Angebot läge den Schalkern noch nicht vor. Theoretisch gehört Zalazar allerdings zu den Spielern, die den Königsblauen noch eine Ablösesumme einbringen könnten. Mit guten Leistungen in der Nationalmannschaft wird Zalazar sicherlich noch Eigenwerbung betreiben können.

