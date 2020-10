Gelsenkirchen. Applaus für Schalkes Profis, strenge Ordner und Selfies auf Distanz: So lief das erste öffentliche Training in Gelsenkirchen seit Monaten.

Um 17.10 Uhr war es so weit: Schalkes Profis präsentierten sich bei der ersten öffentlichen Trainingseinheit in der Saison 2020/2021 so nah wie möglich und kamen nach einer mehr als eineinhalbstündiger Einheit auf dem Platz zu den Fans an den Zaun. Allerdings musste der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden. Autogramme sind in Corona-Zeiten nach wie vor nicht erlaubt. Dabei hatte S04-Fan Lennart Grude aus Dortmund extra sein blau-weißes Bild mit der Aufschrift „Glückauf“ mit zum öffentlichen Training gebracht. „Unterschriften hätten darauf cool ausgesehen“, fand Lennart. Die Ordner ließen sich aber nicht zur einer Ausnahme erweichen.

Zuspruch für Schalkes Trainerassistent Naldo

So blieb es bei Selfies aus sicherer Entfernung. Verteidiger Matija Nastasic stellte sich für mehrere Motive zur Verfügung, auch Neuzugang Vedad Ibisevic strahlte in mehrere Handy-Kameras und hielt ein wenig Smalltalk mit den Anhängern. Besonders Ex-Abwehrstar Naldo, der seit wenigen Tagen Schalkes Trainerteam als Assistent ergänzt, bekam viel positiven Zuspruch. „Schön, dass Du wieder bei uns bist“, schallte es dem Deutsch-Brasilianer, der zuletzt bei der AS Monaco in Frankreich unter Vertrag gestanden hatte, mehrfach entgegen. Nach ein paar Minuten verabschiedeten sich die Schalker Profis Richtung Kabine, die Fans zogen zufrieden ab.

Applaus für die Profis beim Training

Die öffentliche Trainingseinheit fand vor insgesamt 300 Zuschauern statt. 350 Karten-Anfragen gab es. Das Los musste letztlich entscheiden. Sowohl beim Betreten des Platzes als auch bei einer Fallrückzieher-Aktion von Stürmer Goncalo Paciencia brandete von den Rängen Applaus auf. Für die S04-Mannschaft ein wenig Balsam für die geschundene Seele der letzten Wochen.

Schrecksekunde am Ende des Trainings

Torwart Ralf Fährmann trainierte nach seinen Adduktorenbeschwerden auf einem Nebenplatz, während Chefcoach Manuel Baum sein Team zu diversen Übungen bat. Insgesamt waren 17 Feldspieler bei der Schalker Einheit dabei, auch Amine Harit mischte nach seiner 14-tägigen Quarantäne-Auszeit wieder komplett mit. Suat Serdar (Muskelblessur) fehlte genauso wie die insgesamt acht Schalker Nationalspieler, die sich auf Länderspiel-Tour befinden. Eine Schrecksekunde gab es zum Ende des Trainings, als Goncalo Paciencia einen Schlag abbekam und auf dem Rasen sitzen blieb. Nach kurzer Unterbrechung konnte der Angreifer aber weitermachen.​