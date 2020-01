Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Samstag beim FC Bayern München an. Wir haben mit Rafinha gesprochen - einem Profi, der lange für beide Klubs gespielt hat.

Schalke: Rafinha trägt den Klub immer noch in seinem Herzen

Am Sonntag fliegt Rafinha (34) nach Brasilien, um sich mit Flamengo Rio de Janeiro auf die neue Saison vorzubereiten. Vorher schaut er sich am Samstagabend in München das Duell seiner Ex-Klubs FC Bayern und Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky) an, für die er in 13 Jahren 332 Bundesligaspiele bestritt. Wir haben uns mit dem Rechtsverteidiger unterhalten.